1/5 Der Senator steht bereits seit 17 Stunden auf dem Podium. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts US-Senator Cory Booker hält 18-stündige Rede gegen Trump-Regierung

Booker kandidierte 2020 für US-Präsidentschaft, setzt sich für Reformen ein

Längste Senatsrede: Strom Thurmond sprach 1957 über 24 Stunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Unglaubliche 18 Stunden und mehr dauert die Rede vom demokratischen US-Senator Corey Booker bereits. Der 55-Jährige hat es sich zur Aufgabe gemacht, solange über die negativen Folgen der Trump-Regierung zu sprechen, bis sein Körper nachgibt. Doch wer ist der hierzulande unbekannte Senator überhaupt und warum hält er plötzlich eine solche Monster-Rede? Ein Überblick.

Cory Booker stammt aus Washington D.C. und sitzt bereits seit zwölf Jahren für den Bundesstaat New Jersey im Senat. Der Amerikaner kam schon früh mit der Politik in Berührung und erwarb einen Bachelor in Politikwissenschaft, bevor er schliesslich an der renommierten Yale University Recht studierte. Danach bekleidete er zahlreiche politische Ämter – war als Stadtrat und Bürgermeister tätig. 2013 zog er in den Senat ein.

Er wollte US-Präsident werden

Booker stieg 2020 ins Rennen um die US-Präsidentschaft ein. Er konnte sich jedoch nicht gegen die parteiinterne Konkurrenz durchsetzen.

Im Senat setzt sich der bekennende Liberale vor allem für Reformen im Strafrechtssystem, die Erhöhung des Mindestlohns und den Aufbau sozialer Strukturen für Menschen mit niedrigerem Einkommen ein. So war Booker ein leidenschaftlicher Unterstützer von Obamacare. Ziel dieses Plans war es, die Gesundheitsversorgung für alle US-Amerikaner erschwinglicher zu machen. Konkret: Die Kosten für die Menschen ohne Krankenversicherung sollten dadurch sinken.

Nur ein paar Gläser Wasser

«Wir leben nicht in normalen Zeiten und deswegen sollten sie im Senat auch nicht als solche behandelt werden. Die Bedrohungen für die amerikanische Demokratie und das amerikanische Volk sind real. Wir müssen ihnen entgegenwirken.» Mit diesen Worten begann Booker seine Monster-Rede am Montagabend. Mittlerweile (19 Uhr Schweizer Zeit) hat Booker bereits die 18-Stunden-Marke überschritten. Entsprechend erschöpft wirkt er am Dienstagmorgen.

Booker wettert gegen die Kürzungen bei der sozialen Sicherheit und die Bedrohung demokratischer Institutionen durch Trumps Spar-Pläne und Elon Musks Effizienzbehörde (Doge). Während seiner Rede ist Booker nur mit ein paar Gläsern Wasser ausgerüstet.

Biden lancierte Diskussion um Redezeit

Was klar ist: Bereits in der Vergangenheit gab es mehrere bemerkenswerte Reden im US-Senat, die sich über einen Zeitraum von mehreren Stunden zogen. Der Rekordhalter ist Strom Thurmond, der 1957 über 24 Stunden und 18 Minuten sprach. Er argumentierte damals gegen den Civil Rights Act. Weitere Marathon-Reden wurden von Wayne Morse (22 Stunden und 26 Minuten) und Rand Paul (fast 13 Stunden) gehalten.

Der Republikaner Ted Cruz sprach 2013 über 21 Stunden gegen den Affordable Care Act (Obamacare). All diese Reden werden in den USA als «Filibuster» bezeichnet. Sie zielen häufig darauf ab, wichtige Abstimmungen zu verzögern. Die sogenannte Filibuster-Regel gilt seit mehr als 100 Jahren. Sie besagt, dass bei Gesetzesvorhaben 60 der 100 Senatoren einem Ende der Debatte zustimmen müssen, damit es überhaupt zur Abstimmung kommen kann. Durch eine lange Rede kann dies hinausgezögert werden. 2021 wollte die Biden-Regierung die Regel erschweren.

Eine der längsten Reden der jüngeren Geschichte

Bookers Rede ist zwar nicht formal ein Filibuster, da sie nicht darauf abzielt, eine Abstimmung zu verzögern, aber sie gehört definitiv zu den längsten Reden in der jüngeren Geschichte des US-Senats.

Ungewöhnlich ist Bookers Rede darum, weil er bisher nicht für solche Aktionen bekannt war. Zwar gilt er als leidenschaftlicher Politiker, der für seine Überzeugungen kämpft, wirklich aufgefallen ist er aber weniger. Durch seine Rede dürfte Booker nun aber zu einer führenden Stimme der Opposition gegen die Trump-Regierung werden.