Bei einem Brand auf dem Gelände eines Tesla-Händlers in Rom wurden mehrere Fahrzeuge schwer beschädigt. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. Brandstiftung könne aber nicht ausgeschlossen werden.

Inferno bei Tesla-Händler in Rom – mögliche Brandstiftung

Auf dem Gelände eines Tesla-Händlers in Rom ist in der Nacht auf Montag ein Feuer ausgebrochen.

Darum gehts Brand bei Tesla-Händler in Rom: 17 Elektroautos beschädigt

Ursache unklar, Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen

Zuletzt wurden in den USA und Berlin Teslas aus Protest angezündet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Auf dem Gelände eines Tesla-Händlers in Rom ist in der vergangenen Nacht ein Brand ausgebrochen. Insgesamt 17 Elektroautos seien von den Flammen betroffen und teils schwer beschädigt worden, teilte die italienische Feuerwehr mit.

Auf Fotos in den sozialen Medien waren auch komplett ausgebrannte Fahrzeuge zu sehen. Der Brand war um 4.30 Uhr ausgebrochen, die Flammen konnten im Laufe des Tages gelöscht werden.

Ursache unklar

Das Gebäude des Showrooms, in dem einige Teslas abgestellt waren, wurde ebenfalls beschädigt, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete, werde derzeit in alle Richtungen ermittelt. Brandstiftung wird demnach nicht ausgeschlossen.

Teslas aus Protest angezündet

Zuletzt waren an verschiedenen Orten in den USA immer wieder Fahrzeuge der Marke aus Protest gegen Tesla-Gründer Elon Musk und seine Rolle als oberster Sparkommissar der Regierung von US-Präsident Donald Trump angezündet worden. Auch in Berlin brannten vor einer Woche vier Teslas. Andere Attacken richteten sich auch gegen Händler sowie Ladestationen für E-Autos von Tesla.