Ein Tesla-Besitzer erlebte an einem Flughafen in Texas eine böse Überraschung: Sein Auto wurde mutwillig zerkratzt. Doch die Aussenkamera des Fahrzeugs filmte die Tat und der Besitzer teilte das Video im Internet. Die Jagd auf den Tesla-Vandalen begann.

1/4 Ein Mann hat in den USA mutwillig einen Tesla mit seinem Autoschlüssel beschädigt. Foto: Screenshot/X

Darum gehts Tesla-Besitzer filmt Vandalismus an seinem Auto mit Aussenkamera

Im Internet teilte er das Video und bat um Hilfe bei der Tätersuche

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Das Auto bequem am Flughafen parkieren, während man selbst für eine Zeit weg ist. Eigentlich eine erleichternde Möglichkeit, doch für den X-User Jeff Nguyen endete das Parkieren am DFW-Flughafen im US-Bundesstaat Texas kürzlich mit einem zerkratzten Fahrzeug.

Sein Glück: Die integrierte Kamera des Autos, ein Tesla, hielt den Verursacher des Schadens per Videoaufnahme fest. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Mann mit einem Autoschlüssel die Seite des Teslas gezielt zerkratzt. Zuvor schaut er sich noch mehrfach um. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag des 13. März.

X-User versuchen sich als Detektive

Prompt teilte der X-User am Dienstag das Video im Internet und rief die Nutzer auf, ihm bei der Suche nach dem Mann zu helfen. Der User nimmt an, dass es sich um eine gezielte Hassaktion gegen Tesla handle. Das Video wurde bereits Zehntausende Male geteilt. Selbst Donald Trump Jr. repostete einen X-Beitrag zu dem Vandalismus-Fall.

Viele Kommentierende schlüpfen in die Rollen von Detektiven, erklären, der Mann aus dem Video müsse Linkshänder sein – oder analysieren die unterschiedlichen Armbänder an seinem Handgelenk. Einige User äusserten bereits Theorien, um wen es sich bei dem Mann handeln könnte.

Tesla bietet einen «Wächter-Modus»

In den Kommentaren bestätigt User Jeff Nguyen selbst, dass er den sogenannten «Wächter-Modus» aktiviert habe, welcher in einigen Tesla-Modellen integriert ist. Nach Angaben von Tesla bleiben bei Aktivierung dieses Sicherheitsmodus alle Kameras und Sensoren am verriegelten, parkierten Fahrzeug eingeschaltet und zeichnen verdächtige Aktivitäten in der Nähe des Autos auf.

Im «Wächter-Modus» reagiert der Tesla auf Bedrohungen mit verschiedenen Alarmsignalen. Zudem wird der Fahrzeugbesitzer über die Mobile-App von Tesla über die Störung informiert. Sofern vorhanden, werden Videoaufzeichnungen des Vorfalls auf einem USB-Laufwerk gespeichert.

Das gibt es beim sicheren Parkieren zu beachten

Das Installieren von Dashcams in Autos wird immer beliebter. Doch Vorsicht! In der Schweiz ist die Installation zwar nicht verboten, rechtlich befindet man sich jedoch bei der Nutzung in einer Grauzone. Videoüberwachung ist in der Schweiz auf öffentlichem Grund verboten – Kameras dürfen deshalb nur im Ereignisfall auslösen und keine unbeteiligten Personen filmen, wie die Amag Group auf ihrer Webseite erläutert. Daher heisst es: gut beraten lassen, damit man nicht selbst mit einer Busse endet.

Generell gilt: Parkplätze und Parkhäuser mit umfangreicher Videoüberwachung bieten mehr Sicherheit beim Parkieren. In einigen Parkhäusern bewachsen Sicherheitsdienste das Gelände. Eine gute Ausleuchtung der Parkflächen ist ebenso wichtig. Abgelegene, einsame Strassen mit wenig Einsicht sollten besser vermieden werden.