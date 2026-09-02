Tragödie in Ägypten: In der beliebten Ferienregion Südsinai an der Küste des Roten Meeres ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Busunglück gekommen. Wie das ägyptische Gesundheitsministerium auf Facebook mitteilte, sind 16 Menschen ums Leben gekommen und mindestens 28 Personen verletzt worden. Das Unglück ereignete sich demnach auf der Strasse von Dahab in Richtung Nuweiba, kurz vor dem Ort Al-Saada.
Wie der Mediensprecher des Gesundheitsministeriums, Hossam Abdel Ghaffar, erklärte, seien unmittelbar nach Eingang der Meldung die zentrale Einsatzzentrale aktiviert und 20 Rettungswagen zum Unfallort entsandt worden.
«Das Ministerium versichert, dass alle medizinischen Teams mit voller Kraft daran arbeiten, den Vorfall effizient und zügig zu bewältigen, und dass die Lage von Minute zu Minute verfolgt wird», heisst es weiter in der Erklärung. Das Ministerium für Gesundheit und Bevölkerung sprach den Familien der Opfer sein aufrichtiges Beileid aus.
Unfallursache ist derzeit noch unklar
Medienberichten zufolge überschlug sich der Bus bei dem Unfall. Die Unfallursache ist bislang noch unklar.
Im vergangenen Monat kamen bei einem Verkehrsunfall bei der ägyptischen Stadt Ismailia 15 Menschen ums Leben, 32 Personen wurden verletzt. Zwei Pick-ups waren miteinander kollidiert.
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