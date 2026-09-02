Bei einem Busunglück in der beliebten Ferienregion Südsinai in Ägypten sind laut Angaben des Gesundheitsministeriums 16 Menschen ums Leben gekommen und mindestens 28 Personen verletzt worden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Tragödie in Ägypten: In der beliebten Ferienregion Südsinai an der Küste des Roten Meeres ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Busunglück gekommen. Wie das ägyptische Gesundheitsministerium auf Facebook mitteilte, sind 16 Menschen ums Leben gekommen und mindestens 28 Personen verletzt worden. Das Unglück ereignete sich demnach auf der Strasse von Dahab in Richtung Nuweiba, kurz vor dem Ort Al-Saada.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wie der Mediensprecher des Gesundheitsministeriums, Hossam Abdel Ghaffar, erklärte, seien unmittelbar nach Eingang der Meldung die zentrale Einsatzzentrale aktiviert und 20 Rettungswagen zum Unfallort entsandt worden.

«Das Ministerium versichert, dass alle medizinischen Teams mit voller Kraft daran arbeiten, den Vorfall effizient und zügig zu bewältigen, und dass die Lage von Minute zu Minute verfolgt wird», heisst es weiter in der Erklärung. Das Ministerium für Gesundheit und Bevölkerung sprach den Familien der Opfer sein aufrichtiges Beileid aus.

Unfallursache ist derzeit noch unklar

Medienberichten zufolge überschlug sich der Bus bei dem Unfall. Die Unfallursache ist bislang noch unklar.

Im vergangenen Monat kamen bei einem Verkehrsunfall bei der ägyptischen Stadt Ismailia 15 Menschen ums Leben, 32 Personen wurden verletzt. Zwei Pick-ups waren miteinander kollidiert.

+++ Update folgt +++