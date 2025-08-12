DE
152 Brände in 48 Stunden
Tausende müssen vor Waldbränden in Griechenland fliehen

Nahe der Stadt Patras mussten 7500 Menschen ihre Häuser wegen eines Wald- und Buschbrands verlassen. Auch an anderen Orten in Griechenland sind die Brände ausser Kontrolle.
Publiziert: 12.08.2025 um vor 43 Minuten
Nahe der Stadt Patras auf der Halbinsel Peloponnes wütet ein heftiger Waldbrand.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Griechische Behörden evakuieren Gemeinde nahe Patras wegen Brand
  • Feuer wütet auch auf Zakynthos mit 20 Kilometer langer Feuerfront
  • In 48 Stunden 152 Brände ausgebrochen, 4900 Feuerwehrleute im Einsatz
Wegen eines unkontrollierten Wald- und Buschbrands, der bereits etliche Häuser zerstört hat, haben die griechischen Behörden am Abend die Evakuierung der Gemeinde Kato Achaia auf der Halbinsel Peloponnes angeordnet. Rund 7500 Menschen sind betroffen; sie würden mit Bussen in weiter südlich gelegen Ortschaften gebracht, berichtete die Zeitung «Kathimerini».

Kato Achaia liegt rund 15 Kilometer südwestlich der griechischen Hafenstadt Patras. Auch dort sind bereits Schulen und Hallen als Notunterkünfte geöffnet worden, berichten griechische Medien. Betroffene veröffentlichen derweil Videos in sozialen Medien, die das Ausmass der Flammen zeigen.

Feuerfront auf Zakynthos

Auch an anderen Orten in Griechenland brennt es. So soll die Feuerfront auf der Insel Zakynthos mittlerweile 20 Kilometer lang sein, berichtete der Nachrichtensender ERTNews.

Insgesamt sind laut Feuerwehr in den vergangenen 48 Stunden landesweit 152 Brände ausgebrochen - rund 4900 Feuerwehrleute sind im Einsatz, schreibt «Kathimerini». Bis zum Einbruch der Dunkelheit seien zudem 62 Löschhubschrauber und -flugzeuge Einsätze geflogen. Wegen der zahlreichen Brände hat Griechenland bereits vier Flugzeuge über den EU-Katastrophenschutz angefordert.

Auf Chios mussten bereits am Nachmittag Dorfbewohner über das Meer vor den gewaltigen Rauchwolken eines Wald- und Buschbrands gerettet werden. Dort brennt es an drei unterschiedlichen Orten im Nordwesten der Insel, etliche Dörfer wurden evakuiert.

