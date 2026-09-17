Bei einem Brand in einem Spital in Islamabad wurden 14 Säuglinge getötet. Auslöser war eine defekte Klimaanlage. Ermittlungen ergeben: Es gab keine Rauchmelder.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brand in Neugeborenenstation in Islamabad, Pakistan, tötet 14 Babys am 26. August

Spital hatte keine Rauchmelder, Sprinkleranlage, Notausgänge waren blockiert

15 Babys betroffen, nur eines überlebte; 14 starben durch herabfallendes Equipment

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Es beginnt mit einem elektrischen Defekt – und endet in einer Katastrophe. Bei einem Brand in der Neugeborenenstation eines staatlichen Spitals in Islamabad, Pakistan sterben am 26. August 14 Babys. Ein Untersuchungsbericht zeigt nun, wie gravierend die Sicherheitsmängel im Spital sind.

Der offizielle Bericht eines Investigativteams legt offen, dass es auf der Station weder Rauchmelder noch eine Sprinkleranlage gibt. Der Bericht spricht von systematischem und institutionellem Versagen. So konnte sich das Feuer unbemerkt ausbreiten, berichtet «BBC».

Das Pakistanische Institut für Medizin und Wissenschaft PIMS kommentiert die Vorwürfe bislang nicht.

Berichte der Feuerwehr

Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr melden sich jetzt zu Wort: Die Notausgänge seien verschlossen oder blockiert gewesen. Ein Feuerwehrmann berichtet der «BBC», seine Kollegen hätten Fenster einschlagen müssen, um ins Gebäude zu gelangen. Doch auch die Türen zur Station waren verriegelt.

Die medizinischen Geräte über den Bettchen schmolzen und stürzten auf die Säuglinge. Als das Feuer ausbrach, waren 15 Babys auf der Station.

Heldenhafter Einsatz

Die Überwachungsvideos zeigen nun, wie schnell sich das Feuer ausbreitete. Um 6.38 Uhr sieht man, wie eine Krankenschwester aus der Station rennt, um den Sicherheitsdienst zu alarmieren. Keine zwei Minuten später ist das Bild des Videos bereits vom Rauch vernebelt.

Man sieht noch, wie die Krankenschwester Razia Noreen in Richtung der Station rennt. Sekunden später taucht sie wieder auf dem Video auf – mit einem Säugling im Arm. Es ist das einzige Baby, das die Katastrophe überlebt.

Augenzeugen berichten

Ein Augenzeuge, der zum Zeitpunkt des Brandes seine Mutter im Spital besuchte, hörte Schreie. Das sei die erste Warnung über das Feuer gewesen. Eine weitere Augenzeugin bemerkte den Brand erst durch den Lärm auf den Gängen, weil kein Feueralarm ertönte.

Sie schildert der «BBC»: «In diesem Moment konnte ich gar nicht begreifen, was passiert. Wir haben uns nur darauf konzentriert, nach unten zu kommen und uns zu retten.»