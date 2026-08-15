Eine Boeing 787-9 der Vietnam Airlines schoss am Samstag weit über die Startbahn hinaus. Beim Abheben touchierte das Heck den Boden, die Piloten mussten den Flug nach Hanoi abbrechen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Boeing schiesst in München 120 Meter über Startbahn hinaus

Heck berührte Boden, Flugzeug musste Kerosin ablassen und zurückkehren

Gabriel Knupfer Redaktor News

Glück im Unglück für eine Boeing 787-9 der Vietnam Airlines am Samstag in München: Der Dreamliner war schon 120 Meter über die Startbahn hinausgeschossen, als er abhob, berichtet das Fachportal Aviation Herald.

Der Flieger beschädigte dabei die Pistenbefeuerung und kam ins Gras. Augenzeugen berichteten gegenüber dem Sender RTL von einer riesigen Staubwolke.

Boeing muss Flug abbrechen

Offenbar berührte das Heck beim Abheben den Boden. Ein Tailstrike beim Start passiert, wenn die Piloten die Maschine zu steil nach oben ziehen. Hinter der Startbahn folgen nach dem Flughafenzaun eine Bundesstrasse und landwirtschaftliche Flächen.

Der Flug VN-34 von München nach Hanoi (Vietnam) konnte die Reise nach dem Vorfall nicht antreten. Stattdessen drehte die Boeing 90 Minuten lang Runden südlich des Flughafens, um Kerosin abzulassen.

Erst im dritten Anlauf gelang den Piloten die Landung auf der Landebahn 26R. Das linke Hauptfahrwerk hinterliess dabei Rauch und wurde auf der Landebahn manövrierunfähig. Die betroffene Landebahn ist derzeit gesperrt. Nun untersuchen die Behörden den Vorfall.