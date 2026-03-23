Ein kolumbianisches Militärflugzeug mit rund 110 Soldaten an Bord ist am Montag kurz nach dem Start in Puerto Leguízamo abgestürzt. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar, Rettungsteams sind im Einsatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hércules C-130 der kolumbianischen Luftwaffe stürzt nach Start in Puerto Leguízamo

Unfall mit 110 Soldaten an Bord, Ursache und Opferzahl noch unklar

Zivile Verteidigung schickte freiwillige Helfer, Videos zeigen Wrackteile War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

Ein Transportflugzeug vom Typ Hércules C-130 der kolumbianischen Luftwaffe ist am Montag wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen Puerto Leguízamo im Süden des Landes abgestürzt. An Bord befanden sich Berichten zufolge rund 110 Soldaten. Die Rede ist von mindestens 80 Toten. Die Zahl wurde noch nicht bestätigt.

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Der kolumbianische Verteidigungsminister Pedro Sánchez Suárez bestätigte den Unfall auf X und erklärte, dass die Einsatzkräfte bereits vor Ort seien. Die Rettungs- und Notfallprotokolle für Opfer und Angehörige seien aktiviert worden. Über die Zahl der Opfer und die genauen Ursachen des Absturzes liegen bislang keine gesicherte Information vor.

In sozialen Medien kursieren Videos, die eine grosse Rauchsäule und verstreute Wrackteile zeigen.

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