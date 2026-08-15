Ein russischer Luftangriff auf die ukrainische Region Dnipropetrowsk forderte Freitagnacht ein Babyleben. Elf Menschen wurden zudem verletzt. Sieben Opfer schweben in Lebensgefahr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russischer Luftangriff tötet drei Monate alten Bub in Dnipropetrowsk

Elf Verletzte, darunter zwei Kinder im Alter von 5 und 12

Sieben Verletzte in kritischem Zustand ins Spital gebracht

Marian Nadler Redaktor News

Der russische Terror aus der Luft nimmt kein Ende: Freitagnacht wurde in der ukrainischen Region Dnipropetrowsk ein drei Monate alter Bub bei einem russischen Angriff getötet. Weitere elf Menschen wurden verletzt, wie das ukrainische Innenministerium auf X mitteilte.

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Unter den Verletzten des Angriffs in der Stadt Marhanez waren zwei weitere Kinder, ein Bub (5) und ein Mädchen (12). Sieben Personen wurden in kritischem Zustand in ein Spital gebracht.