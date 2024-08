Zwölf-Milliarden-Dollar-Projekt New York will komplett neuen Stadtteil bauen

In dieser Woche gaben die zuständigen Architekten weitere Einzelheiten über die Entwicklung von «Hudson Yards» in New York City bekannt. Das neue Quartier in Manhattan mit Bürotürmen, Luxuswohnungen, Casinos und einem Park muss von den Behörden noch bewilligt werden.