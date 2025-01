1/6 Beim Skilift Tanzboden im Toggenburg konnten die Betreiber am Freitag zwei Pisten präparieren. Foto: Skilift Tanzboden

Auf einen Blick Skilift Tanzboden stand still trotz perfektem Winterwetter

Vereinbarung mit Grundstückseigentümern verhinderte Pistenpräparation

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Über die Festtage herrschte in Ebnat-Kappel SG perfektes Winterwetter: Schöner Schnee, tiefe Temperaturen und viel Sonne. Doch der dort ansässige Skilift Tanzboden stand still, die Pisten blieben leer. Viele Skifahrer aus der Region waren enttäuscht, die Lift-Betreiber frustriert.

Für das Team hinter dem Ostschweizer Skigebiet, das sich von 885 Metern bis auf 1181 Metern über Meer erstreckt, waren die letzten Tage vor dem Jahreswechsel «ausserordentlich herausfordernd», wie sie Ende Dezember auf Facebook schrieben. Und fügten an: ««Die Entscheidung, den Betrieb nicht aufzunehmen, wurde jedoch nicht von uns getroffen.» Ein Bauernpaar aus Dicken SG, dem das Land rund um die Talstation laut «St. Galler Tagblatt» gehört, hätte ihnen ausdrücklich untersagt, die Piste zu präparieren.

Vereinbarung mit Bauern verhinderte Saisonstart

Der Saisonstart vor Weihnachten war in Ebnat-Kappel also ins Wasser gefallen. Jetzt aber gibt es eine Wende in der winterlichen Posse – zugunsten der Skilift-Betreiber. Am Freitag konnten sie endlich die Pisten präparieren. Seit 9 Uhr sind an diesem Samstag zwei Pisten geöffnet, wie es in einem Post auf Facebook heisst. Die Schlittelstrecke bleibe aber geschlossen.

Den Streit beendet hat der Neuschnee der letzten Tage. Dank der weissen Flocken von oben ist die Schneedicke auf den Pisten ausreichend. Denn eine Vereinbarung aus dem Jahr 2011 mit den Eigentümern des Bodens, auf dem das Skigebiet liegt, schreibt vor, dass beim Einsatz der Pistenfahrzeuge auf eine genügende Schneehöhe zu achten sei. «Als Richtwert für die Erstpräparation der Piste gilt eine Schneehöhe von 40 cm oder eine geschlossene Schneedecke von 20 cm», steht in der Abmachung konkret. Beides war zuvor nicht gegeben.

Viele freuen sich über Öffnung des Skigebiets

Der Streit hatte viele Wintersportler aus der Umgebung frustriert. Viele drückten auf Facebook ihr Unverständnis aus darüber, dass die Lifte in Ebnat-Kappel ausser Betrieb bleiben mussten. Jetzt herrscht im Toggenburg aber wieder eitel Sonnenschein. Unter dem neusten Post zur verspäteten Saisoneröffnung gibt es viele Glückwunschbekundungen. «Chömmend morn alli de Skilift ga unterstütze», schreibt etwa eine Unterstützerin des kleinen Skigebiets.