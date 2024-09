Läderach passt sein neues Ladenkonzept nach nur einem Jahr wieder an. Die Kundschaft vermisste die braunen Farbtöne in den Filialen.

Umsatz 2022 bei 170 Mio. Franken, 40% davon in der Schweiz

Der Schokoladenhersteller Läderach muss sein neues Ladenkonzept nach nur einem Jahr wieder anpassen. Das berichtet die «Aargauer Zeitung». Das Glarner Unternehmen hatte im Februar 2023 einen neuen Markenauftritt vorgestellt, der «noch klarer und relevanter» sein sollte. Doch offenbar hat das Konzept nicht alle Kunden überzeugt.

Die Pilot-Filiale im Zürcher Einkaufszentrum Sihlcity wird derzeit umgebaut. Ursprünglich sollte das neue Konzept schon seit Monaten weltweit umgesetzt werden. Laut Läderach-Sprecher Matthias Goldbeck sei die Filiale aber «immer als echter Pilot» geplant gewesen. Man wolle die Erkenntnisse aus den Feedbacks der Kunden und Mitarbeiter nutzen, um das Konzept weiterzuentwickeln.

Läderach sieht laut dem Bericht vor allem beim Kundenerlebnis und den Arbeitsprozessen Optimierungsmöglichkeiten. Auch sollen mehr Bildschirme in den Läden aufgestellt werden. Vor allem der helle Auftritt des Ladens ist nicht gut angekommen. «Unsere Kundinnen und Kunden wollen auch farblich mehr Schoggi-Feeling erleben», sagt Goldbeck. «Daher werden wir mehr Brauntöne einsetzen.»

Neue Filialen in Florida und Shanghai

Trotz der Anpassungen expandiert Läderach weiter. Neue Filialen werden derzeit in Florida und Shanghai eröffnet. Das Familienunternehmen betreibt fast 200 Filialen weltweit und setzte laut «Bilanz» im vergangenen Jahr etwa 170 Millionen Franken um. Rund 40 Prozent davon steuert noch das Schweizer Geschäft bei.

In den letzten Monaten war der Umsatz in der Schweiz teilweise rückläufig. Grund dafür war der Skandal um die christliche Privatschule Domino Servite, die vom früheren Läderach-Patron Jürg Läderach mitgegründet worden war. Laut einem SRF-Dokumentarfilm soll dort zwischen 1995 und 2002 psychische und körperliche Gewalt an Kindern ausgeübt worden sein. Global habe der Skandal aber keine Auswirkungen auf die Verkäufe gehabt, sagte der aktuelle Firmenleiter Johannes Läderach im März.