So hoch wie noch nie: Der Goldpreis erreicht in Schweizer Franken neue Sphären. Seit Jahresbeginn ist der Wert um über 28 Prozent gestiegen.

Kurz zusammengefasst Goldpreis erreicht Rekordhoch in Schweizer Franken

In Krisenzeiten gilt Gold als sicherer Hafen

Goldpreis um 28 Prozent gestiegen seit Jahresbeginn Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Der Goldpreis in US-Dollar hat in den letzten Monaten mehrmals neue Rekordhöhen erreicht. Nun hat der Wert von Gold auch in Schweizer Franken das bisherige Allzeithoch geknackt. Eine Unze kostete am Freitagabend 2230.69 Franken. Für Anlegerinnen und Anleger hierzulande ist der Goldpreis in Franken die wichtige Referenz. Vor allem beim physischen Kauf von Münzen und Barren wird nämlich in der eigenen Landeswährung bezahlt.

Schon seit Jahresbeginn kennt das Gold nur einen Weg: steil nach oben. Der Zuwachs beträgt mittlerweile über 28 Prozent. Der bisherige Höchststand datierte bei 2227.14 Franken und wurde am 20. Mai dieses Jahres erreicht.

Der Klassiker: ein sicherer Hafen in schwierigen Zeiten

Die Gründe für den anhaltenden Wertgewinn sind vielzählig. Das wohl meistgenannte Motiv: «Gold gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten», erklärt auch Christian Brenner, Chef der Edelmetallhandelsfirma Philoro Schweiz. «Der Ukrainekrieg und der sich weiter zuspitzende Konflikt im Nahen Osten haben dazu geführt, dass sich die Investoren mit Gold absichern möchten», ergänzt er weiter.

Laut Christian Brenner, Chef der Edelmetallhandelsfirma Philoro Schweiz, gibt es viele Gründe für den anhaltenden hohen Kurs des Goldes. Foto: philoro Schweiz AG 1/4

Der letzte Schub aufs historische Niveau ist aber der US-Notenbank Fed zu verdanken. «Nebst anderen Zentralbanken hat nun auch die Fed ihre Zinsen um 0,5 Prozent gesenkt. Ein niedriger Zins verleiht dem Goldpreis Flügel, da die Opportunitätskosten verringert werden», meint Brenner. Sprich: Wenn das Geld sonst wo angelegt ist, gibts mit tieferen Zinsen weniger Ertrag.

Kurs dürfte hoch bleiben

Ein weiterer Grund für den Höhenflug beim gelben Edelmetall ist laut Brenner, dass auch in diesem Jahr die Zentralbanken in rekordhohen Summen Gold gekauft haben. Unter anderem darum dürfte der Kurs in diesem Jahr hoch bleiben. «Im deutschsprachigen Raum dürften Gold-Nachfrage und -Angebot stark bleiben. Auch in den sonst ruhigen Sommermonaten war viel los, eine hohe Dynamik beim Goldpreis ist gut für den Handel», so der CEO von Philoro Schweiz. Goldanlegerinnen und -anleger dürften sich also freuen.