Ein Stück Geschichte steckt drin So speziell ist die Goldmedaille von Chiara Leone

Die Schützin Chiara Leone sorgt für die erste Schweizer goldene Auszeichnung an den Olympischen Spiele in Paris. Doch wie viel Gold steckt wirklich drin? Welchen Warenwert hat sie? Und was haben die Medaillen mit dem Eiffelturm zu tun? Blick klärt auf.