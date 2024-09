Ein Bungalow in Monrovia, einem Vorort von Los Angeles, für eine halbe Million Dollar? Für die Gegend ist das nicht viel. Nur hat das Angebot einen Haken.

1/5 Das Haus in Monrovia nahm bei einem Vorfall im Frühling Schaden.

Ein Haus zum Schnäppchenpreis direkt vor den Toren der Traummaschine Los Angeles? Genau so preist eine Immobilienanzeige einen rund 230 Quadratmeter grossen Bungalow in der LA-Vorstadt Monrovia an. Als ein «Wunder auf dem Berg» wird das Haus beschrieben. Es ist die Gelegenheit, seinen Traum zu verwirklichen. Der Preis: 499'999 Dollar – nicht besonders viel für die beliebte Wohngegend.

Doch der Haken: Eine Kiefer ist auf das Haus gestürzt und hat es schwer beschädigt. Im Mai dieses Jahres verlor der Baum seinen Halt und krachte auf den Bungalow. «Es habe sich angehört, als sei eine Bombe explodiert», erzählte die Hausbewohnerin dem lokalen Nachrichtensender KTLA. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt – weder die zwei Bewohner noch die beiden Hunde. Doch das Haus gleicht nun einer Ruine. Das Dach ist komplett zerstört, grosse Teile vom Rest des Hauses auch. So können Gwundrige von aussen direkt ins Badezimmer schauen, weil die Hauswand fehlt.

Interessenten haben bereits geboten

Trotzdem sieht der Makler Kevin Wheeler Potenzial: «Für Investoren ist da noch eine Menge Fleisch an den Knochen», sagte er der «Los Angeles Times». Der Preis von knapp 500'000 Dollar sei gerechtfertigt, denn vergleichbare Immobilien in der Gegend seien ähnlich viel wert.

Es gibt durchaus Interesse am Objekt, denn bezahlbarer Wohnraum ist in Kalifornien Mangelware. Der Eigentümer hat schon Angebote über 250'000 bis 300'000 Dollar erhalten. Doch das ist ihm zu wenig. Jetzt wartet er auf den Käufer, der bereit ist, den vollen Preis zu zahlen – für ein Haus, das die «Los Angeles Times» als «postapokalyptische Kulisse mit fehlenden Wänden, losen Kabeln und fehlenden Decken» beschreibt. Und auch das dazugehörige Grundstück ist mit rund 250 Quadratmetern nicht besonders gross.

Haus ist noch nicht verkauft

Noch hat niemand die geforderte halbe Million Dollar hingelegt. Die kuriose Immobilienanzeige ist weiterhin online. Aber in Kaliforniens überhitztem Immobilienmarkt scheint alles möglich zu sein, selbst der Verkauf einer Ruine zum Premiumpreis.