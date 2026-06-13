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WM-Fieber in Herisau
«Die Leute fragen, ob es noch freie Plätze gibt»

Das Restaurant «im Treffpunkt z'Herisau» ist bereit für die Fussball-WM 2026. Das Interesse ist vor allem für das erste Nati-Spiel gegen Katar gross.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Fussball-WM 2026
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