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WM 2026: Beim «Treffpunkt Herisau» gibts ein Public Viewing
WM-Fieber in Herisau
«Die Leute fragen, ob es noch freie Plätze gibt»
Das Restaurant «im Treffpunkt z'Herisau» ist bereit für die Fussball-WM 2026. Das Interesse ist vor allem für das erste Nati-Spiel gegen Katar gross.
Publiziert: vor 10 Minuten
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