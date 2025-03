1/5 Micasa gehört nur noch bis zum 1. September zur Migros. Danach geschäftet das Möbelhaus auf eigene Rechnung. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Migros feiert 100-jähriges Jubiläum mit Mitarbeiterfest in Mollis GL

Micasa-Angestellte wurden ein- und wieder ausgeladen, dies sorgt für Ärger

Über 80'000 Mitarbeiter sind zum Fest eingeladen, es findet am 1. und 2. September statt

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Migros feiert dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen – auch mit den 80'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der orange Riese richtet dabei mit der grossen Kelle an. Das Mitarbeiterfest findet am 1. und 2. September auf dem Flugplatz Mollis GL statt, direkt im Anschluss ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Das hat den Vorteil, dass die Migros für die Mega-Fete die bereits bestehende Infrastruktur nutzen kann.

Wie viele Angestellte dann tatsächlich im Glarnerland den 100-Jährigen ihrer Arbeitgeberin feiern, ist nicht klar. Die Anmeldefrist läuft noch. Schon jetzt aber sorgt das Fest für Ärger. Und zwar bei Angestellten des Möbelhauses Micasa, wie «20 Minuten» berichtet. Denn die wurden zuerst ein- und dann wieder ausgeladen. Philipp Agustoni, der heutige CEO von Micasa, und Manuel Landolt, der COO der Migros Fachmarkt AG, übernehmen im Rahmen eines Management-Buy-outs die 30 Micasa-Filialen – per 1. September 2025.

Auch Do-it-Angestellte nicht am Fest

Und genau da liegt das Problem. Nur wer am 1. September für die Migros arbeitet, darf auch ans Fest. Ehemalige Mitarbeiterinnen von SportX oder Ex-Angestellte von Melectronics haben also ebenfalls nichts zu feiern. Selbst Angestellte der Do-it-Baumärkte, die erst Ende Juni schliessen, sind nicht dabei. Das kommt bei vielen nicht gut an, sie sind enttäuscht und kritisieren eine fehlende Wertschätzung. Viele Angestellte arbeiten seit Jahren oder gar Jahrzehnten beim orangen Riesen. Eine Mitarbeiterin sagt gegenüber «20 Minuten»: «Die Migros versprach uns Treue. Dass wir nun nicht einmal beim Fest dabei sein dürfen, zeigt, wie wenig wir ihr wert sind.»

Gegenüber Blick erklärt Migros-Kommunikationschefin Prisca Huguenin-dit-Lenoir: «Wir haben intern immer transparent kommuniziert, dass Mitarbeitende, die zum Zeitpunkt des Jubiläums-Festes am 1. September 2025 bei der Migros-Gruppe bzw. in den Genossenschaften oder den Tochtergesellschaften angestellt sind, zum Mitarbeitenden-Fest eingeladen sind», sagt sie. Und ergänzt: «Leider können Mitarbeitende nicht am Fest teilnehmen, die durch die Veräusserungen per 1. September nicht mehr bei einem Migros-Unternehmen, sondern in einer anderen Firma angestellt sind oder nicht mehr im aktiven Anstellungsverhältnis mit der Migros-Gruppe stehen.»

Verzicht auf Fest hätte keine Jobs gerettet

Die Feierlichkeiten verteidigt sie: «Uns ist bewusst, dass die Neuausrichtung der Migros leider auch unangenehme Entscheide erfordert. Dennoch hätte ein Verzicht auf die Festlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum keine der betroffenen Stellen erhalten», gibt die Sprecherin zu bedenken. Die Migros wolle mit dem «einmaligen Mitarbeitenden-Fest zum 100-Jahr-Jubiläum» den über 80'000 Angestellten Danke sagen für ihr tägliches Engagement.

