Was ist los bei der US-Kette in der Schweiz? Immer mehr Filialen schliessen und verschwinden kommentarlos von der Firmenwebsite.

Bleibt geschlossen: Filiale von Dunkin' Donuts beim Bahnhof in Winterthur. Foto: Leserreporter 1/5

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Kein Heisshunger mehr auf Dunkin' Donuts? Der Laden beim Bahnhof in Winterthur ZH bleibt seit Montag unten, ein Zettel am Eingang entschuldigt: «Schweren Herzens müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser Geschäft geschlossen ist.» Ein Leserreporter, der täglich an der Filiale vorbeiläuft, sagt zu Blick: «Immer waren die Auslagen voll bis oben hin, aber niemand war im Laden.» Ob es daran liegt, dass Coop gleich gegenüber Donuts to go in der Pappschachtel verkauft?

Reichten die Umsätze nicht mehr, um die Ladenmiete zu erwirtschaftet? Winterthur ist kein Einzelfall. Denn auch Dunkin'-Filialen in Lausanne, Freiburg und Baden AG bleiben seit Montag zu, gemäss Blick-Informationen. Der Laden in Baden war nur ein Jahr am Standort. «Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Treue», heisst es auf Zetteln an den Ladentüren – mit Verweis zum möglichen Einkauf der Kalorienkringel via Onlineshop.

Bereits im Sommer schloss die Dunkin'-Filiale am Schaffhauser Bahnhof überraschend – nur eineinhalb Jahre nach Eröffnung. Ohne Begründung verschwand der Filialeintrag auf der Schweizer Dunkin'-Firmenwebsite. Gleiches gilt für die Filiale beim Bahnhof Zürich-Oerlikon.

Gründe für die Schliessungen unbekannt

Bereits gelöscht sind auch die Store-Einträge für Winterthur, Lausanne, Freiburg und Baden. Eine Anfrage von Blick bei Claudia Zanotelli Sáenz, Finanzchefin des Schweizer Dunkin'-Ablegers, blieb bislang unbeantwortet. Der Versuch einer Kontaktaufnahme via Dunkin'-Hotline-Nummer scheiterte. Seit Montag kommt diese Bandansage: «Zurzeit befinden wir uns in Kundengesprächen. Bitte versuchen Sie es später.»

Interessant: Auf der Firmenwebsite heisst es aktuell, dass «Dunkin' Donuts für mehr als 97 Prozent der Schweizer Bevölkerung in über 24 Dunkin' Stores (viele weitere werden folgen), in 1300 Supermärkten und als landesweite Online-Lieferung erhältlich» sei. Ein Check offenbart jedoch: Der Storefinder zeigt dort lediglich 17 Filialen an. Schliessen kommentarlos weitere Filialen? Wie gut steht es um die Finanzen des gehypten Kringelbäckers, der weltweit über lokale Franchise-Partner geschäftet?

Die amerikanische Kultbäckerei Dunkin' Donuts eröffnete im März 2016 den ersten Laden in der Schweiz. Bis zu 30 Restaurants waren damals geplant. Auch heute noch steht auf dunkindonuts.ch, man wolle jährlich mit vier bis fünf Neueröffnungen pro Jahr wachsen. Die aktuelle Schliessungswelle lassen die Verantwortlichen dort unter den Tisch fallen.