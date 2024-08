Subway expandiert massiv in der Schweiz

Gesundheitstrend? Ja, vielleicht. Die Fast-Food-Ketten spüren trotzdem den zweiten Frühling in der Schweiz. Viele neue Marken sind in den letzten Jahren ins Land gekommen. Und nun expandiert Subway massiv – ein Zeichen für den Markt.

1/5 Subway zählt 410'000 Mitarbeitende weltweit – und ist somit ein Fast-Food-Gigant.

Ein Sandwich – schnell und günstig. Das verspricht die Sandwich-Kette Subway. Der amerikanische Fast-Food-Gigant hegt grosse Expansionspläne hierzulande. In den nächsten sieben Jahren werden in der Schweiz und in Liechtenstein mehr als 70 Schnellrestaurants eröffnet. Das werde die Präsenz der Marke in der Region mehr als verdoppeln, teilte die Convenience House Schweiz AG am Mittwoch mit. Diese übernimmt die exklusiven Rechte zur Verwaltung und Entwicklung aller Subway-Standorte in den beiden Ländern.

Aktuell ist der Fast-Food-Riese mit 54 Filialen in der Schweiz und Liechtenstein vertreten. Bis 2031 sollen es also über 120 Schnellrestaurants sein. «Subway ist eine bestens etablierte, weltweit anerkannte Marke mit engagierten Franchisenehmern und einer treuen Kundenbasis», lässt sich Sebastian Becker zitieren, der Chef der Convenience House Schweiz AG. Man wolle nun die Position von Subway festigen und die Marke «zu neuen Höhen» führen.

Taco Bell kommt in die Schweiz

Die Expansion ist bemerkenswert – aber aus Branchensicht nicht weiter erstaunlich. Schnellrestaurants haben sich in der Schweiz etabliert und sind beliebt. Und trotz des Gesundheitstrends kommen weitere hinzu: Dunkin' Donuts, Krispy Kreme, Kentucky Fried Chicken (KFC) oder Five Guys sind in den letzten Jahren in die Schweiz gekommen oder haben ihr Filialnetz ausgebaut.

Über allen anderen strahlen hierzulande weiterhin die Fast-Food-Könige McDonald's und Burger King. McDonald's Schweiz allein hat im letzten Jahr mit seinen 178 Filialen und 8600 Mitarbeitenden 795 Millionen Franken Umsatz erzielt.

Und es kommen auch weiterhin neue Fast-Food-Ketten dazu. Taco Bell, die berühmte Tex-Mex-Kette aus den USA mit mexikanischem Essen wie Burritos, Tacos und Nachos, kommt dieses oder nächstes Jahr in die Schweiz.