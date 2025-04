Der Streamingdienst New Faith Network ist neuerdings in der Schweiz verfügbar. Mit Filmen, die ohne Nacktheit und Schimpfwörter auskommen. Nur: Derzeit gibt es fürs eher teure Abo nicht gerade viel Inhalt.

1/5 Den christlichen Streamingdienst New Faith Network gibt es neuerdings auch in der Schweiz. Foto: New Faith Network

Darum gehts New Faith Network: christliches Netflix jetzt in der Schweiz verfügbar

Bietet familienfreundliche Inhalte ohne Nacktheit oder Schimpfwörter für bibeltreue Menschen

Monatliches Abo kostet 19.95 Franken, nur 82 Filme und Serien verfügbar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Die Filme heissen «Die Liebe wird dich finden», «Auf der Suche nach Mr. Right» oder «Der Fall Jesus». Oder «Was Gott zusammenfügt». Klingt alles sehr brav – und sehr christlich. Das sollen sie auch sein, denn die Filme gehören zum Angebot von New Faith Network (NFN). Der holländische Streamingdienst, 2017 gegründet, beschreibt sich selbst als christliches Netflix. In 30 Ländern ist er laut eigenen Angaben mittlerweile verfügbar. Neuerdings auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, wie zuerst das Portal Watson berichtete. Demnach sollen 150'000 Haushalte NFN aktuell nutzen.

Das Angebot richtet sich direkt an bibeltreue Menschen. Was das genau bedeutet, hat NFN-Chefredaktor Machiel Copier in einem Newsletter festgehalten, aus dem der Bericht zitiert: «Ein wichtiger Unterschied zu anderen Streamingdiensten wie Netflix ist, dass alle unsere Filme und Serien den christlichen Normen entsprechen. Wir prüfen alles anhand klarer Kriterien: keine Nacktheit oder Schimpfwörter zum Beispiel.» Der Streamer schafft also einen Safe Space für christliche Menschen. Diese können einen Film geniessen, «ohne Angst zu haben, auf etwas zu stossen, das nicht mit ihrem Glauben übereinstimmt», so Copier weiter.

Der frühere CEO Henk Bout drückte die Mission von NFN bei der Lancierung in Irland 2019 gegenüber «The Irish Post» so aus: «Wir wollen inspirieren, und wir wollen, dass die Menschen miteinander in Kontakt treten.» Entsprechend hätten politische Themen im NFN-Angebot nichts zu suchen: «Wir sind der Meinung, dass Diskussionen über Abtreibung und Homo-Ehe in den örtlichen Kirchen mit den Pfarrern geführt werden sollten.»

Fast 20 Franken für 82 Filme und Serien

Das Abo von New Faith Network? Nicht gerade günstig. 14 Tage gibt es gratis. Danach kostet der Dienst 19.95 Franken pro Monat. Oder 99 Franken für ein ganzes Jahr. Zum Vergleich: Das Basic-Abo von Netflix gibts derzeit für monatlich 12.95 Franken. Das Standard-Angebot ohne Werbung bei Disney+ kostet 14.90 Franken. Und in Deutschland und Österreich zahlt man für das NFN-Abo monatlich bloss die Hälfte, nämlich ungerechnet 9.20 Franken.

Zudem brisant: Das Angebot des Christen-Netflix listet zwar 411 Filme und Serien – davon ist laut «Watson» in der Schweiz aber bloss ein Fünftel verfügbar. Konkret sind es bloss 82 Filme und Serien.