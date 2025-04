Klaus Schwab drohte WEF-Vorstand mit rechtlichen Schritten

1/4 WEF-Gründer Klaus Schwab wehrt sich mittels Strafanzeige gegen die Vorwürfe. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Klaus Schwab tritt als WEF-Vorsitzender zurück und weist Vorwürfe zurück

Schwab drohte Stiftungsausschuss mit Strafanzeige wegen externer Untersuchung

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Klaus Schwab (87) kämpft um sein Lebenswerk und ging jüngst in die Gegenoffensive. Der WEF-Gründer hat in einem umfassenden Brief die schweren Vorwürfe gegen seine Person von sich gewiesen. Wie er schreibt, habe ihm eine anonyme Quelle damit gedroht, die Vorwürfe publik zu machen, sollte er nicht zurücktreten. Schwab trat am Ostermontag überraschend von seinem Posten als Vorsitzender des Stiftungsrats des Weltwirtschaftsforums zurück.

Nun nimmt der Konflikt ums WEF eine neuerliche Wendung: Schwab soll den drei Mitgliedern des zuständigen Stiftungsausschusses mit einer Strafanzeige gedroht haben, sollten sie nicht von der Einleitung einer externen Untersuchung zu den Vorwürfen absehen und sich beim ganzen Stiftungsrat entschuldigen. Das berichtet die «NZZ am Sonntag» mit dem Verweis auf «informierte Quellen». Dieses Vorgehen zerstörte den übriggebliebenen Rückhalt im 27-köpfigen Stiftungsrat, der Schwab zum sofortigen Rücktritt als Vorsitzender aufforderte.

WEF-Mittel für private Zwecke genutzt?

Whistleblower haben in einem anonymen Brief an den WEF-Vorstand schwere Vorwürfe gegen Klaus Schwab erhoben: Schwab und seine Familie würden ihre persönlichen Angelegenheiten ohne jegliche Kontrolle mit WEF-Ressourcen vermischen. So soll Schwab Massagen in Hotelzimmern auf Kosten des WEF gebucht haben. Seine Ehefrau Hilde Schwab (78) soll «Scheintermine» auf Kosten des Forums organisiert haben, um Luxusreisen zu rechtfertigen. Zudem wird der Familie Schwab die private Nutzung einer vom WEF erworbenen Villa am Genfersee vorgeworfen.

Zu sämtlichen Vorwürfen bezüglich des «Missbrauchs von WEF-Mitteln durch Klaus und Hilde Schwab» heisst es in dem vom WEF-Gründer gezeichneten Statement vom vergangenen Mittwoch: «Für all diese Vorwürfe fehlen jegliche Beweisgrundlagen.» Als Chef einer international tätigen Organisation sei er in den Genuss der für diese Rolle üblichen Unterstützung in Bezug auf Transport, Reisen, Kommunikation und Sicherheit gekommen. «Wurden diesen Dienstleistungen jemals für private Zwecke benutzt, wurden sie dem Forum zurückerstattet.»

Schwab hat deshalb Strafanzeige eingereicht. Vonseiten des Forums heisst es, man nehme die Anschuldigungen zwar ernst, betont aber, dass man das Ergebnis der Untersuchung abwarte, um sich weiter zu äussern.