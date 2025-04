WEF-Gründer Klaus Schwab wehrt sich mittels Strafanzeige gegen die Vorwürfe. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Klaus Schwab wurde zum Rücktritt gedrängt

Der WEF-Gründer weist alle Anschuldigungen zurück

Er hat Strafanzeige eingereicht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Hinter dem Rücktritt von WEF-Gründer Klaus Schwab (87) steckt möglicherweise eine grosse Schmutzkampagne mit dem Ziel, den Ruf von Schwab und auch der Organisation zu diskreditieren. Diesen Eindruck erweckt zumindest die Art und Weise, wie sich Schwab zu verteidigen versucht.

Er wehrt sich in einem 11’000 Zeichen langen Kommuniqué, das Blick exklusiv vorliegt, gegen die im «Wall Street Journal» erhobenen Vorwürfe. Zudem weist er am Ende der Mitteilung darauf hin, dass die anonyme Quelle mit der Veröffentlichung der Vorwürfe am heutigen Mittwoch gedroht habe, sollte Schwab bis dahin nicht zurückgetreten sein. Nur vor dem Hintergrund dieses Druckversuchs habe er überhaupt in den Vorschlag des Stiftungsrats eingewilligt, mit sofortiger Wirkung zurückzutreten.

Zu sämtlichen Vorwürfen bezüglich des «Missbrauchs von WEF-Mitteln durch Klaus und Hilde Schwab» heisst es in dem vom WEF-Gründer Schwab gezeichneten Statement: «Für all diese Vorwürfe fehlen jegliche Beweisgrundlagen.»

Vorwurf von privaten Reisen auf Kosten des Forums

Schwab nimmt konkret zu den einzelnen Anschuldigungen Stellung:

«Als Chef einer international tätigen Organisation kam ich in den Genuss der für diese Rolle üblichen Unterstützung in Bezug auf Transport, Reisen, Kommunikation und Sicherheit. Wurden diesen Dienstleistungen jemals für private Zwecke benutzt, wurden sie dem Forum zurückerstattet.»

«Als Vorsitzender der Organisation habe ich, im Interesse des Forums, selbst über meine Reisepläne entschieden», so Schwab. Dies gelte auch für die Reisen seiner Frau Hilde (78) im Rahmen ihrer Tätigkeiten für das WEF.

«Es ist eine glatte Lüge, dass ich junge Mitarbeitende gebeten habe, Tausende von Dollar für mich von Geldautomaten abzuheben.»

Zudem hätten weder er noch seine Frau die dem WEF gehörende Villa Mundi für Zwecke genutzt, die nicht im Interesse des Forums waren.

Klaus Schwab wehrt sich und kämpft um sein Lebenswerk. Er weise alle Vorwürfe des finanziellen Missbrauchs weit von sich. Deswegen haben er und seine Frau Anzeige gegen Unbekannt wegen Diffamierung eingereicht.

+++Update folgt+++