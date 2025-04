WEF leitet Untersuchung gegen Gründer Klaus Schwab ein

Klaus Schwab am World Economic Forum (WEF) im vergangenen Januar in Davos. Foto: keystone-sda.ch

Georg Nopper Redaktor News

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat eine Untersuchung gegen seinen Gründer Klaus Schwab (87) eingeleitet. Dies berichtet das «Wall Street Journal». Ein Whistleblower erhebt demnach neue Vorwürfe gegen Schwab.

Dem Bericht zufolge wurden die Anschuldigungen in einem anonymen Brief an den WEF-Vorstand erhoben. Das Schreiben soll vergangene Woche eingegangen sein. In dem Brief werden offenbar die Führung und die Arbeitsplatzkultur der Organisation beanstandet. Schwab und seine Familie würden ihre persönlichen Angelegenheiten ohne jegliche Kontrolle mit WEF-Ressourcen vermischen.

«Ergebnis abwarten»

Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert einen WEF-Sprecher: «Das Weltwirtschaftsforum nimmt diese Anschuldigungen ernst, aber wir möchten betonen, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt unbewiesen sind. Wir werden das Ergebnis der Untersuchung abwarten, bevor wir weitere Kommentare abgeben.»

Laut dem «Wall Street Journal» bestreitet Schwabs Familie die in dem Brief des Whistleblowers erhobenen Vorwürfe. Ein Vertreter der Familie erklärte demnach, dass Schwab beabsichtige, den Verfasser des anonymen Schreibens sowie alle, die diese «falschen Anschuldigungen» verbreiten würden, zu verklagen.

Rücktritt aus dem Stiftungsrat

Schwab hatte im vergangenen Jahr die aktive Führung der Organisation abgegeben und blieb zunächst weiter Vorsitzender des Stiftungsrates. Über Ostern trat der 87-Jährige nun ebenfalls als Vorsitzender des Stiftungsrates zurück.

Im vergangenen Jahr hatte eine ehemalige afroamerikanische Angestellte Schwab und dem WEF bereits Rassen- und Schwangerschaftsdiskriminierung vorgeworfen.