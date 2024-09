Palma will ab nächstem Sommer weniger Liegestühle und Sonnenschirme anbieten. Damit reagiert die Gemeinde auf die Überbelegung der immer kleineren Strände.

Kurz zusammengefasst Palma reduziert Liegestühle wegen schrumpfender Sandflächen

Strände weltweit verlieren Sand durch Bebauung und Klimawandel

Studie: Bis Ende des Jahrhunderts könnte Hälfte der Strände verschwinden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Mallorca sagt dem Liegestuhl-Chaos den Kampf an. Die Gemeinde Palma, zu der auch der berühmte Ballermann gehört, will ab nächstem Sommer die Zahl der Liegestühle und Sonnenschirme an ihren Stränden reduzieren, wie die deutsche «Bild» berichtet. Der Grund: Die Sandflächen auf der Insel schrumpfen seit Jahren, ein Phänomen, das als Strandsterben bekannt ist.

Eine Stadträtin von Palma erklärte gegenüber dem «Diario de Mallorca» und «Cadena Ser», dass die aktuellen Lizenzen für Vermieter vor Jahrzehnten ausgestellt wurden, als die Strände noch grösser waren. «Wir haben heute eine völlig andere Küstenlinie als vor 10, 20 oder 30 Jahren», betonte sie. Es gebe «weniger Sand als früher».

Weltweit die Hälfte aller Sandstrände bedroht

Das Rathaus arbeitet bereits an neuen Ausschreibungen, die der aktuellen Situation gerecht werden sollen. Dabei geht es nicht nur darum, die Überfüllung zu bekämpfen, sondern auch andere Probleme anzugehen, wie etwa bessere Strandzugänge zu schaffen.

An den Stränden von Mallorcas Hauptort Palma wird es immer enger. Die Gemeinde ergreift deshalb Massnahmen. Foto: imago/Chris Emil Janßen 1/5

Das Strandsterben ist kein rein mallorquinisches Problem. Auch in anderen Küstenregionen weltweit, von Kalifornien über die Türkei bis nach Australien, schwindet der Sand. Experten sehen eine Ursache in der Bebauung bis direkt an den Strand, wodurch schützende Dünen verschwinden.

Auch der Klimawandel spielt eine Rolle: Laut einer Studie in «Nature Climate Change» könnte bis Ende des Jahrhunderts die Hälfte aller Sandstrände weltweit verschwunden sein.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos