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Wegen Hitze
Dieser Holzofen muss jetzt aus bleiben

Viaggio Pizza aus Luzern macht normalerweise leckere Pizza direkt aus dem fahrbaren Holzofen. Dieser muss jedoch zurzeit aus bleiben – wegen der Hitze.
Publiziert: vor 19 Minuten
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