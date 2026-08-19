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Holzofen in Luzern muss jetzt aus bleiben
Wegen Hitze
Dieser Holzofen muss jetzt aus bleiben
Viaggio Pizza aus Luzern macht normalerweise leckere Pizza direkt aus dem fahrbaren Holzofen. Dieser muss jedoch zurzeit aus bleiben – wegen der Hitze.
Publiziert: vor 19 Minuten
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