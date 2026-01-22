DE
Rat in Davos gegründet
Hier unterzeichnet Trump die Friedensratscharta

Der WEF-Donnerstag steht ganz im Zeichen eines neuen Projekts von US-Präsident Donald Trump. Der Republikaner ruft in Davos einen neuen Friedensrat ins Leben.
Publiziert: 11:48 Uhr
