Protest gegen WEF Freiheitstrychler laufen durch Davos

Es ertöhnen Kuhglocken in Davos: es ist aber nicht etwa ein folklorischer Umzug für die WEF-Gäste, sondern es sind die Freiheitstrychler. Die Folge des lauten Umzugs: In Davos stauen sich die Autos schon am Mittag.