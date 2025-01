Hunderte WEF-Gegner blockieren Strasse

Die Polizei hat vor Davos GR am Sonntagnachmittag Hunderte Demonstrierende von der Strasse gedrängt. Sie nahmen an einer Protestwanderung gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) teil. Es entstanden lange Staus mit über einer Stunde Wartezeit.

Hunderte WEF-Gegnerinnen und Gegner blockierten am Sonntag die Kantonsstrasse nach Davos. Foto: MICHAEL BUHOLZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zweimal habe die Polizei die Streikenden dazu aufgefordert, die Strasse zu verlassen und dabei eine Frist von je zehn Minuten gesetzt, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Graubünden der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Doch die Streikenden hätten die Durchsagen ignoriert. Danach griffen die Behörden mit einem vergitterten Spezialfahrzeug ein.

Durch die Strassenblockade sei ein «Mega-Stau» entstanden, sagte die Sprecherin weiter. Die Autos stauten sich von Davos Laret bis zum Abzweiger der Autoverladestation Vereina talwärts. Auf der anderen Seite standen die Fahrzeuge bis Mitte Davosersee.

Der Anti-WEF-Protestmarsch begann am Samstag in Küblis. Bis am Sonntag um 16.00 Uhr wollten die Demonstrierenden auf dem Davoser Postplatz eintreffen.