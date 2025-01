Am WEF in Davos Cassis lädt Sefcovic zum Fondue ein

Aussenminister Ignazio Cassis und EU-Kommissar Maros Sefcovic haben sich am Mittwoch am Rande des WEF im House of Switzerland zum Fondue getroffen. Für Gespräche sorgten unter anderem die abgeschlossenen Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU.

Publiziert: 14:47 Uhr | Aktualisiert: 14:48 Uhr