Drogenboss Pablo Escobar schwamm in Geld. Dieses steckte er unter anderem in eine Boeing 727. In diesem Luxusjet kannst du jetzt übernachten. Günstig ist dies allerdings nicht.

1/11 Von aussen überrascht der ehemalige Drogen-Jet mit vielen Farben. Foto: AirBnB

Auf einen Blick Luxus-Airbnb in ehemaliger Boeing 727 von Pablo Escobar in England

Umgebauter Privatjet mit Kingsize-Bett, vergoldeter Dusche und originalem Cockpit

Übernachtung kostet bis zu 900 Franken pro Nacht in der Hochsaison Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Luxus-Hotels gibt es viele auf der Welt. Eine Unterkunft wie diese in Bristol im Süden Englands hast du aber wahrscheinlich noch nie gesehen. Denn da steht eine ehemalige Boeing 727 des Drogenbarons Pablo Escobar (1949-1993) und dient jetzt als Airbnb. Und ja, an Prunk ist sie nur schwer zu überbieten.

Johnny Palmer (41) hat das ausrangierte Flugzeug übernommen und in ein Luxus-Airbnb umgewandelt. Der englische Geschäftsmann kaufte den Privatjet Mitte 2020, nachdem er es vorher auf einem Flugplatz entdeckt hatte.

Gegenüber der «Sun» erzählt Palmer die Geschichte des Luxus-Jets: «Wir wissen, dass die Maschine 1968 für Japan Airways gebaut wurde. Aber irgendwann in den 1970ern wurde sie zu einem Privatjet für diverse Firmen mit Sitz auf den Cayman Islands umfunktioniert.» Man könne sich also vorstellen, was für Typen schon in dieser Boeing sassen. Palmer fand heraus, dass einer davon Pablo Escobar sein musste. Auch er hat sein Geld also in den Flieger gesteckt. Noch bis 2012 jettete das Flugzeug um den Globus.

Whirlpool und Sauna inklusive

In der Airbnb-Anzeige beschreibt Palmer sein Prunkstück ausführlich. Ein Kingsize-Bett, schwere Ledersessel, drei Toiletten und eine vergoldete Dusche gehören dazu. Dem Privatjet fehlen zwar die Flügel, trotzdem entspricht aber vielem noch dem Original. So beispielsweise das Cockpit, die Fluggasttreppen, die Beleuchtung, die Toiletten und Dusche sowie die Küche.

Mit noch mehr Luxus kann das Airbnb im Aussenbereich protzen. So können sich Gäste in einem Whirlpool und in einer Sauna entspannen. Gemäss Johnny Palmer geniessen die Leute die Erfahrung, für einmal die Fantasie des grossen Luxus auszuleben – bevor sie wieder in ihr normales Leben zurückkehren.

Keine Frage, der Flieger ohne Flügel hat seine Anziehungskraft. Doch günstig ist die Nacht im Luxus-Airbnb nicht. Je nach Saison kostet eine Nacht bis zu 900 Franken – etwa im August. In der Nebensaison können Gäste aber auch für weniger übernachten.