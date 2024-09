Stadler-Rail-Patron Peter Spuhler lieh Pierin Vincenz Millionen für seine Traumvilla. Nun will er sein Geld endlich zurück. Die Luxusimmobilie in Teufen AR soll verkauft werden, wird jedoch zum Ladenhüter.

Dorothea Vollenweider Redaktorin Wirtschaft

Der exklusive Betonpalast hoch über Niederteufen im Appenzell Ausserrhoden gehört wohl zu einer der bekanntesten Immobilien der Schweiz. Das einstige Luxusanwesen von Pierin Vincenz (68) und seiner Ex-Frau Nadja Ceregato (53) ist regelmässig in den Medien abgebildet. Hier genossen die einstigen Eheleute ihr Luxusleben – bis zum jähen Ende.

Heute steht die Nobelvilla des gefallenen Starbankers und seiner Ex-Frau leer. Vor zwei Jahren wurde sie zum Verkauf ausgeschrieben. Doch die berühmt-berüchtigte Immobilie findet trotz grosser Bekanntheit keinen neuen Besitzer. Das dürfte nicht nur Vincenz ärgern, sondern auch Peter Spuhler (65), der endlich sein geliehenes Geld zurückhaben will.

Spuhler will sein Geld zurück

Der Stadler-Rail-Patron griff Vincenz bei der Finanzierung seiner Villa in Teufen Anfang 2019 kräftig unter die Arme, nachdem dieser seinen Chefposten bei Raiffeisen verloren hatte. Spuhler half seinem Freund damals mit einem Darlehen von über 6,5 Millionen Franken aus der Patsche. Die riesige Summe diente dem Ex-Banker zur Ablösung seiner Hypothek.

Klar möchte Spuhler nun sein Geld wieder sehen. Fragt sich nur, wie schnell. Denn Spuhler könnte den Verkauf beschleunigen, indem er vor Gericht eine Pfandverwertung beantragt. Diese würde zu einer Zwangsversteigerung der Villa führen.

Bisher hat sich der Unternehmer dazu nie geäussert. Offenbar hat er aber jetzt die Nase voll. Spuhler legt erstmals offen, dass dieser Schritt für ihn infrage kommt. «Eine Zwangsversteigerung ist zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen», sagt er auf Nachfrage zu Blick.

Gericht sperrt Geld und Villen

Ein brisantes Statement. Nicht nur, weil Vincenz einst ein enger Freund und Studienkollege des Unternehmers war. Sondern auch, weil die Villa zur Hälfte Vincenz' Ex-Frau Ceregato gehört. Die Juristin arbeitet seit ihrer Trennung für die Industriefirma Aebi Schmidt. Deren Mehrheitseigner: Peter Spuhler. Ceregato und Spuhler pflegen also – beruflich – noch immer eine Beziehung.

Solange die Villa nicht verkauft ist, kann Vincenz Spuhler weder das Darlehen zurückbezahlen noch die Zinsen abstottern. Denn seine Vermögenswerte sind eingefroren und die Liegenschaften mit einer Grundbuchsperre belegt, bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt. Das könnte noch Jahre dauern. Erst, wenn die Eigentümer ein Kaufangebot für das Haus haben, können sie vor Gericht einen Verkauf beantragen.

Zwangsversteigerung im Tessin

Spuhler ist nicht der einzige bekannte Schweizer Unternehmer, der Vincenz in seiner Not Geld gepumpt hat. Dölf Früh (72), der ehemalige Präsident des FC St. Gallen, lieh Vincenz 4,3 Millionen Franken für sein Ferienhaus in Morcote TI. Weil auch diese Villa in den letzten Jahren keinen Käufer fand, bestand Früh auf eine Zwangsversteigerung. So kam es im April 2024 dazu, dass sich der Ostschweizer Unternehmer die ehemalige Ferienresidenz selbst ersteigerte.

Der Betonpalast ist derweil noch immer auf dem Markt. Luxusmakler Ginesta will dafür 10 bis 15 Millionen Franken. Doch offensichtlich fehlt es an Interessenten, die bereit sind, diesen Preis zu bezahlen. Luxusmakler Ginesta, der mit dem Verkauf beauftragt wurde, will sich dazu zwar nicht äussern. Doch laut einem Insider, der anonym bleiben möchte, herrscht an der Käufer-Front Funkstille. Konkrete Kaufangebote gebe es keine.