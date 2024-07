1/8 Vor zwei Jahren wurde die Luxusvilla in Teufen AR zum Verkauf ausgeschrieben.

Dorothea Vollenweider Redaktorin Wirtschaft

Es war einst ihr Traumhaus: Pierin Vincenz (67) und seine Ex-Frau Nadja Ceregato (53) haben hier ihr Luxusleben genossen – dann folgte der grosse Absturz. Heute steht die Luxusvilla des gefallenen Starbankers in Teufen AR leer. Vor zwei Jahren wurde sie zum Verkauf ausgeschrieben. Doch ein neuer Besitzer ist nicht in Sicht. Der Beton-Palast am exklusiven Sonnenhang in der steuergünstigsten Gemeinde des Kantons ist noch immer auf dem Markt. Dabei könnte Vincenz das Geld dringend gebrauchen.

Denn der ehemalige Raiffeisen-König hatte schon vor seinem Gerichtsprozess einen riesigen Schuldenberg angehäuft. Gleich zwei bekannte Schweizer Unternehmer griffen Vincenz bei der Finanzierung seiner Villen unter die Arme, als er seinen Chefposten bei Raiffeisen verlor. Der Stadler-Rail-Patron Peter Spuhler (65) half seinem Freund damals mit einem Darlehen von über 6,5 Millionen Franken aus der Patsche. Die riesige Summe diente dem Ex-Banker zur Ablösung seiner Hypothek.

Markt für Luxusimmobilien stockt

Wird er sein Geld jemals wiedersehen? Klar ist: Luxusimmobilien in der Preiskategorie 10 bis 15 Millionen Franken – diese Preisspanne nennt der Zürcher Makler Ginesta für das Objekt – sind im Normalfall deutlich kürzer auf dem Markt. «Im Durchschnitt sind Luxusimmobilien in dieser Preiskategorie rund ein halbes Jahr ausgeschrieben», sagt Katharina Hofer (37), Immobilienexpertin und Ökonomin der UBS.

Der Markt für Luxusimmobilien sei anspruchsvoller geworden, fügt sie an. «Ausgeschriebene Objekte stossen auf weniger Interessenten», so Hofer. Käufer würden den verlangten Preis zunehmend hinterfragen. Die angespannte Wirtschaftslage bremst die Nachfrage zusätzlich.

Das Jahr 2022 markierte mit knapp 10 Prozent Anstieg den Höhepunkt des Preisbooms im Schweizer Luxussegment. Im vergangenen Jahr nahmen die Preise im Durchschnitt nur noch um gut 2 Prozent zu.

Droht Zwangsversteigerung?

Fragt sich, wie lange Spuhler noch auf sein Geld warten will. Wird er irgendwann auf eine Zwangsversteigerung bestehen, wie dies Dörf Früh (72), der ehemalige Präsident des FC St. Gallen, getan hat? Der Ostschweizer Unternehmer lieh Vincenz 2019 4,3 Millionen Franken für sein Ferienhaus in Morcote TI. Weil auch diese Villa in den letzten Jahren keinen Käufer fand, wurde sie im April 2024 zwangsversteigert.

Wenn eine Immobilie zwangsversteigert wird, geht der Erlös direkt an die Gläubiger – in diesem Fall war das Früh. Auch Spuhler könnte diesen Weg einschlagen, sollte ihm der Geduldsfaden reissen. Der Unternehmer wollte auf Anfrage von Blick keine Stellung nehmen. Auch der Luxusimmobilienmakler Ginesta liess eine Anfrage unbeantwortet.