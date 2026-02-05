Investitionen in Gold und Silber gelten nicht nur als sicher, sie sind auch lukrativ. Die Preise haben in den letzten 25 Jahren alle wichtigen Börsenindizes geschlagen. Und zwar deutlich, wie eine neue Analyse des Vergleichsdienstes Moneyland zeigt.

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Die Kurse für die Edelmetalle Gold und Silber wurden jüngst ziemlich durchgerüttelt: Der Goldpreis beendete vergangenen Donnerstag jäh seine Rekordjagd der letzten Monate. Insgesamt verlor das gelbe Edelmetall etwa 9 Prozent. Der Silberpreis brach am Freitag innerhalb eines Tages zeitweise sogar um 30 Prozent ein. Das hat es seit den 1980er Jahren nicht mehr gegeben!

Mittlerweile haben sich der Gold- und der Silberpreis wieder etwas erholt. Die starken Kurseinbrüche dürften aber einige Kleinanleger verunsichert haben, die ihr hart erspartes Geld in Gold oder Silber angelegt haben. Eine neue Analyse des Vergleichsdienstes Moneyland zeigt jetzt: In den letzten 25 Jahren haben die beiden Edelmetalle mit Abstand am besten performt – auch besser als die Wall Street.

Unterschiede von bis zu 6523 Franken!

Demnach war Silber über einen 25-jährigen Anlagehorizont mit Abstand am ertragreichsten. Die Grafik zeigt: Wer im Jahr 2000 für 1000 Franken Silber kaufte, hatte Ende des letzten Jahres einen Gegenwert von 7608 Franken – denn der Silberpreis stieg in dieser Zeitspanne um über 660 Prozent! Auch Gold performt extrem gut und belegt mit einer Rendite von über 644 Prozent den zweiten Platz.

Der S&P 500, einer der wichtigsten Aktienindizes der amerikanischen Börse, liegt hingegen weit abgeschlagen auf Platz drei. Ebenso der Schweizer Leitindex SMI und der breite SPI. Hätte man seine 1000 Franken einfach auf dem Sparkonto gelassen, hätte man lediglich 85 Fränkli dazuverdient. Heisst: Das Geld einfach auf dem Sparkonto zu lassen, ist aus Renditesicht keine gute Strategie.

Auch in den letzten 5 Jahren deutlich mehr Rendite

Die beiden Edelmetalle schneiden auch beim Zeitraum von fünf Jahren am besten ab: Wer 1000 Franken im Jahr 2020 in Silber investierte, hätte heute rund 2709 Franken. Bei Gold wären es 2057 Franken. Bei Anlagen in die Schweizer Indizes SMI und SPI sprang hingegen der deutlich tiefere Wert von 1100 Franken raus.

Ein anderes Bild zeigt sich jedoch, wer sein Geld vor 15 Jahren investierte. In diesem Zeitraum performten Aktienindizes deutlich besser.

Trotz der zuletzt starken Kurseinbrüche: Gold und Silber performen auch in diesem Jahr. Der Goldpreis hat seit Jahresbeginn um 10,9 Prozent, der Silberpreis um 8,8 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Der SMI ist derzeit um 1,7 Prozent im Plus. Und der breite US-Index S&P 500 hat in diesem Jahr 0,4 Prozent dazugewonnen.

Was die zuletzt starken Preisschwankungen bei den beiden Edelmetallen aber auch zeigen: Auch bei Gold und Silber geht es nicht immer nur nach oben. Wer ruhig schlafen will, ist gut beraten, sein Geld möglichst divers anzulegen.

Keine Empfehlung für Anleger Dieser Artikel dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Die dargestellten Meinungen und Einschätzungen beruhen auf sorgfältiger Recherche, können jedoch nicht die individuelle Prüfung und Beratung durch Fachleute ersetzen. Börsenentwicklungen sind von vielen Faktoren abhängig und nicht vorhersehbar. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte bergen Risiken, einschliesslich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals.