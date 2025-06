Der Urner Industriekonzern Dätwyler strafft sein Produktionsnetzwerk in den USA. Der Schliessung eines Standortes wird wohl die grosse Mehrheit der dortigen rund 70 Arbeitsplätze zum Opfer fallen.

Der Industriekonzern Dätwyler mit Sitz in Altdorf UR strafft sein Produktionsnetzwerk in den USA. Foto: URS FLUEELER

Darum gehts Dätwyler verlagert Vandalia-Aktivitäten bis September 2025

Transformationsprogramm zielt auf Synergien und Wettbewerbsfähigkeit ab

Rund 70 Mitarbeitende sind von der Schließung betroffen

Wie Dätwyler am Mittwoch mitteilte, werden die Produktions- und Vertriebsaktivitäten des Standorts Vandalia an zwei bestehende Standorte in Kalifornien und Ohio verlagert. Vandalia werde bis Ende September 2025 geschlossen. $

Diese Massnahme sei Teil eines Transformationsprogramms. Mit diesem will das Unternehmen wichtige Synergien heben und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Die erwarteten Einsparungen würden künftige Ergebnisverbesserungen unterstützen.

Unterstützung wird bereitgestellt

Man sei sich der Auswirkungen auf die rund 70 Mitarbeitenden am Standort Vandalia bewusst, erklärte Dätwyler in dem Communiqué. Einzelne Funktionen würden im Unternehmen weitergeführt - für die betroffenen Mitarbeitenden stelle das Unternehmen Unterstützung bereit.

Die Kosten für die Konsolidierung der US-Standorte seien bereits in die Transformationsrückstellungen für 2024 aufgenommen worden, hiess es weiter.