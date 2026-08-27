Exklusive Video-Perspektive im Schweizer Forschungszentrum Philip Morris zeigt durch die Mitarbeiter-Brille den Weg in eine rauchfreie Zukunft

Einst rauchte die Welt Zigaretten aus Neuenburg. Heute arbeitet Philip Morris an einer rauchfreien Zukunft. Wie diese Transformation vor sich geht, zeigt jetzt sehr persönlich die Videoserie «Through My Eyes» – durch die Brille von vier Mitarbeitenden.