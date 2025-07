Kundinnen und Kunden von Coop können ihre Plastikflaschen in Zukunft nicht mehr gratis zurückbringen. Grund ist der neue nationale Plastik-Sammelsack. Kulanter bleiben die Konkurrenten von Coop.

1/6 Der neue nationale Plastik-Sammelsack: Recybag. Foto: Beat Brechbuehl

Darum gehts Schweiz führt nationalen Plastik-Sammelsack ein, um Recycling zu verbessern

Coop stoppt kostenlose Entsorgung von PE-Verpackungen, andere Händler behalten Gratis-Service bei

Recybag kostet zwischen 1 und 4 Franken, je nach Grösse

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Die Schweiz kann Recycling – ausser wenn es um Plastik geht. Rund 195'000 Tonnen Plastikverpackungen und Getränkekartons landen in den Haushalten jedes Jahr im Güsel. Der erste nationale Plastik-Sammelsack soll das ändern.

Hinter dem Recybag stehen Detailhändler wie die Migros und Coop, aber auch Nahrungsmittelhersteller wie Nestlé, Unilever und Emmi. Im Recybag kannst du alle möglichen Artikel aus Plastik wie Putzmittelflaschen, Joghurtbecher, Tuben oder Verpackungen sammeln und anschliessend bei den Detailhändlern sowie auf Recyclinghöfen der Gemeinden einwerfen.

Doch für Coop-Konsumenten hat die neue Idee einen Haken. Bisher konnten sie leere Shampoo- oder Waschmittelflaschen in den Recycling-Container bei den Supermärkten einwerfen – gratis versteht sich. Damit ist bei Coop jetzt Schluss, wie CH Media zuerst berichtete. Denn überall dort, wo der Basler Detailhändler den Recybag bereits eingeführt hat, kannst du deine PE-Verpackungen nicht mehr kostenlos zurückgeben.

Recycling sei bisher freiwillig gratis erfolgt

Retournieren funktioniert nur noch über den Recybag. Je nach Grösse kostet dieser zwischen 1 und 4 Franken. Bereits betroffen sind die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Zürich, Bern, St. Gallen, Schaffhausen und Graubünden. Coop erklärt, dass die kostenlose Entgegennahme von Milch- und Shampooflaschen freiwillig erfolgt sei. Der Recybag biete nun viele Vorteile. So können Konsumenten darin auch Tetra Pak und Plastiktüten entsorgen. Die Kundschaft spare so Geld bei klassischen Gebührensäcken.

Übrigens: Die klassischen PET-Flaschen sind davon nicht betroffen. Dafür ist im Verkaufspreis bereits eine Recyclinggebühr von 1 Rappen pro Flasche inbegriffen, wie Coop-Sprecher Kevin Blättler gegenüber CH Media sagt.

Und die anderen Detailhändler?

Mit diesem Schritt ist Coop bisher alleine. Die Konkurrentin Migros hält an der Gratis-Entsorgung fest, wie Sprecher Tobias Ochsenbein bestätigt.

Auch Discounter Lidl erklärt auf Blick-Anfrage: «Kundinnen und Kunden von Lidl Schweiz können nach wie vor ihre Plastikflaschen in allen unseren Filialen kostenlos zurückbringen.» Gleich tönt es bei Aldi. Man will damit «einen unkomplizierten Zugang zur fachgerechten Entsorgung bieten und gemeinsam mit der Kundschaft einen Beitrag an die Kreislaufwirtschaft leisten».