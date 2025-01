Über Nacht Coop lässt dutzende Lastwagen-Motoren laufen

Über 40 Coop-Lastwagen konnten am Montagmorgen wegen der Kälte nicht losfahren. Gewisse Regale standen in mehreren Filialen leer. In der Nacht darauf sorgte Coop vor – und lässt die LKW in der Nacht einfach laufen.

Publiziert: 15:23 Uhr