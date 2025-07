1/5 Aperol Spritz ist seit Jahren einer der beliebtesten Sommercocktails. Foto: Getty Images for iHeartMedia

Darum gehts Aperol Spritz: Beliebtes Trendgetränk mit grossen Preisunterschieden in Europa

Günstigster Preis in Neapel, teuerster in Mailand mit 20 Euro

In Zürich kostet ein Aperol Spritz zwischen 12 und 17 Franken

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Aperol Spritz verbreitet mediterranes Flair und ist seit einigen Jahren nicht mehr wegzudenken aus Europas Bars. Doch der Preis kann schwer auf dem Portemonnaie lasten. Wo spritzts denn am günstigsten?

Das britische Finanzunternehmen Eurochange hat deshalb einen «Aperol-Spritz-Index» für Europa erstellt, wie «Travelnews» zuerst berichtet.

Es zeigt sich: An gewissen beliebten Ferienorten gibts den spritzig-orangenen Glücksbringer für weniger als einen Zweifränkler – und im selben Land für das Zehnfache.

Von 2 bis 20 Euro

Am günstigsten ist der Drink in Neapel: Nur 2 Euro kostet dort die Erfrischung im Durchschnitt, beispielsweise in der Bar Spritzerò. Am teuersten kommt einen das Mixgetränk aber ebenfalls in Italien: In Mailand nämlich kostet der Aperol Spritz im Schnitt 16.60 Euro, auf der Aperol Terrazza nahe dem Dom sogar satte 20 Euro.

In Zürich liegt der Preis für den Aperol Spritz zwischen 12 und 17 Franken – eher am teureren Ende der Skala.

So sieht die Aperol-Spritz-Preisrangliste von Eurochange aus:

Rang Stadt ø-Preis in Franken 1. Neapel (Italien) 1.86 2. Palermo (Italien) 3.40 3. Varna (Bulgarien) 4.44 4. Marmaris (Türkei) 4.51 5. Burgas (Bulgarien) 4.57 6. Saranda (Albanien) 5.69 7. Fethiye (Türkei) 5.94 8. Dhermi (Albanien) 6.63 9. Kefalonia (Griechenland) 6.66 10. Zadar (Kroatien) 6.76 11. Gran Canaria (Spanien) 6.76 12. Florenz (Italien) 6.82 13. Faro (Portugal) 7.16 14. Rhodos (Griechenland) 7.29 15. Split (Kroatien) 7.29 16. Sevilla (Spanien) 7.45 17. Korfu (Griechenland) 7.59 18. Porto (Portugal) 7.59 19. Budva (Montenegro) 7.59 20. Barcelona (Spanien) 8.19