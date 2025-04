Ein neuer Trend auf Social Media befeuert die Debatte um Dresscodes im Büro. Junge Frauen interpretieren den Look der sexy Sekretärin aus den 90ern für sich neu – und bekommen dadurch Probleme. Zwei Expertinnen erklären, was es damit auf sich hat.

1/5 Die «Bürosirenen»: Auf Social Media zeigen junge Frauen, wie sie den Büro-Look der 1990er- und 2000er-Jahre in der Gegenwart für sich interpretieren. Foto: zVg

Darum gehts «Office Siren»-Trend kombiniert klassische Business-Mode mit verführerischen Elementen

Videos zum Look haben auf Tiktok über 117 Millionen Aufrufe

Sie befeuern gleichzeitig hitzige Debatten unter den Nutzenden über angemessene Kleidung im Büro

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

«Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren», sagte Karl Lagerfeld (†85) einst. Und hätte der verstorbene Modezar die Homeoffice-Jahre der Corona-Pandemie noch miterlebt, in denen sogenannte Loungewear selbst im Büro salonfähig wurde, hätte er sich wohl so was von fremdgeschämt.

Doch ausgerechnet die Generation Z – bei der Hoodie und Jogginghose eigentlich zum Alltag gehören – nimmt sich Lagerfelds Mantra plötzlich zu Herzen.

Denn auf Social Media geht gerade ein Look viral, der mit Homeoffice-Gammelstyle so gar nichts zu tun hat. «Office Siren» heisst der Trend, bei dem sich junge Frauen am Arbeitsplatz kleiden wie Mitarbeiterinnen in fiktiven Büros aus Spielfilmen der 1990er und frühen 2000er. Der Hashtag #officesiren zählt auf der Kurzvideoplattform Tiktok bereits über 117 Millionen Aufrufe. In den Clips posieren Influencerinnen in eng taillierten Blusen, Bleistiftröcken und mit schmalen quadratischen Brillen. Wie es ihre Stilikonen Jennifer Aniston (56) in «Friends» oder …

...oder Jennifer Aniston, die in der Serie «Friends» Rachel Green verkörpert und für das Modelabel Ralph Lauren arbeitet. Foto: Netflix

… Gisele Bündchen (44) in «Der Teufel trägt Prada» getragen haben.

Als Inspiration für den «Office Siren»-Look gilt beispielsweise Gisele Bündchen (links) im Film «Der Teufel trägt Prada»... Foto: Imago

Zu sexy fürs Büro?

Die Videoclips sorgen online für mächtig Gesprächsstoff. Schon der Name, der sich übersetzt aus den Wörtern «Büro» und «Sirene» (Frauen in der griechischen Mythologie, die Männer mit betörendem Gesang in den Tod lockten) zusammensetzt, polarisiert. Denn «Bürosirenen» kleiden sich bewusst sehr attraktiv.

Aber was genau macht den heiss diskutierten Look aus? «Der Trend kombiniert klassische Business-Elemente mit einer betont femininen und verführerischen Note», weiss Star-Stylistin Tatjana Kotoric (48). Charakteristisch seien figurbetonte Schnitte, taillierte Blazer mit tiefem Ausschnitt, Bleistiftröcke mit hohen Schlitzen und enge Blusen mit tiefem Décolleté.

Auf Tiktok kursieren Videos von Nutzenden, die sich über die Freizügigkeit der Bürooutfits empören. «Du bist keine ‹Office Siren›, sondern ein HR-Verstoss auf zwei Beinen», ruft die Social-Media-Creatorin Jacqueline Lee aus. Das Video erhielt über 2,9 Millionen Likes. Unter anderem wegen eines Kommentars, der wiederum mit über 300’000 Daumen hoch hohe Wellen schlug: «Wir haben bei uns eine bezahlte Praktikumsstelle, die nach Beendigung direkt in einen Job mit sechsstelligem Jahresgehalt übergeht», kommentiert ein Nutzer. Die Praktikantin sei an ihrem zweiten Arbeitstag in einem Office-Siren-Outfit aufgetaucht. Und wurde fristlos entlassen.

Der Nutzer fügt hinzu: «Und ja, wir können jemanden dafür feuern. Das stand in ihrem Arbeitsvertrag. Sie hat buchstäblich einen garantierten 200’000-Dollar-Job in den Sand gesetzt, weil sie einen Lederminirock trug.»

«Weniger für den klassischen Büroalltag geeignet»

Ist der Trend also ein Karrierekiller? Für Kotoric ist klar: Der Stil ist weniger für den klassischen Büroalltag geeignet. Dem stimmt auch die selbständige HR-Expertin Susanne Achermann (54) zu, die Firmen in Personalfragen berät: «Ich beobachte den Trend mit Interesse – und manchmal auch mit hochgezogener Augenbraue. Mode darf und soll Spass machen, auch im Büro. Das Outfit sollte aber die Kompetenz unterstreichen, nicht davon ablenken», sagt sie zu Blick.

Besonders in Branchen wie Finanzen, Recht oder Versicherungen kann einem der Bürolook zum Verhängnis werden, sind sich die Expertinnen einig. «Doch im Management einer Modefirma oder in kreativen Branchen wie PR, Werbung oder Design könnte der Stil durchaus Anklang finden – besonders in Unternehmen mit jüngeren oder unkonventionellen Teams», weiss Kotoric.

Ganz verteufeln will sie den Bürosirenen-Look nicht: «Man kann gut mit einzelnen Elementen wie figurbetonten Kostümen oder tief ausgeschnittenen Blazern spielen», so Kotoric. «Die goldene Regel morgens vor dem Kleiderschrank bleibt: Die Mischung machts!»

Mit welchem Outfit gehst du morgens aus dem Haus für die Arbeit? Schick uns ein Foto von deinem Office-Look gleich hier!

