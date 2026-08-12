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So funktioniert die 24/7-Migros
Teo-Filialen in kleinen Dörfern
So funktioniert die 24/7-Migros
Speicher im Appenzellerland bekommt nächstes Jahr eine Migros-Teo-Filiale. Im ehemaligen Postgebäude entsteht der 24-Stunden-Laden mit Selbstbedienung.
Publiziert: 12:22 Uhr
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