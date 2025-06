1/2 Spar Schweiz steht zum Verkauf. Foto: keystone-sda.ch

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Die Meldung Ende Mai war der Knall im Schweizer Detailhandel: Spar Schweiz steht zum Verkauf. Betroffen sind insgesamt 363 Filialen und über 3000 Mitarbeitende, zählt man Spar Schweiz und alle belieferten Läden zusammen.

Spekulationen kochten hoch. Jetzt äussert sich erstmals die Eigentümerin, die südafrikanische Spar Group, zum Verlauf der Verkaufsgespräche. Aktuell befinde man sich in Verhandlungen mit einer «etablierten lokalen Investmentgesellschaft», sagt CEO Angelo Swartz (43) am Mittwoch an der Halbjahresmedienkonferenz in Durban, Südafrika. Diese Gesellschaft in der Schweiz sei für ihre «umfassende Marktkenntnis und erfolgreiche Erfahrung im Asset- und Unternehmensmanagement» bekannt.

Schlechte Geschäftszahlen von Spar Schweiz sowie eine strategischen Neuausrichtung bei Spar Südafrika sind der Grund für den Verkauf, heisst es.

Die Marke Spar soll in der Schweiz bestehen bleiben. Migros und Coop sind nicht unter den Interessenten. Auch für die anderen etablierten Detailhändler kommt ein Kauf offenbar nicht in Frage.

Aus dem Rennen nimmt sich auch der deutsche Riese Rewe.

