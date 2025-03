1/4 Spar ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Foto: Blick

Darum gehts Spar Gruppe Schweiz von Cyberangriff betroffen

EC-Geräte in Filialen funktionieren nicht

Nur Twint oder Bargeld möglich, Tankstellenshops nicht betroffen

Warenbestellsystem ist lahmgelegt

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

In den Spar-Filialen geht es am Freitag hektisch zu und her: Die Supermarktkette ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. «Erste Analysen haben ergeben, dass die Systeme umfassend betroffen sind und die EC-Geräte in den Filialen nicht funktionieren», informiert die Geschäftsleitung der Spar Gruppe Schweiz mit Sitz in St. Gallen ihre Partner und Angestellten per Schreiben, das Blick vorliegt.

Eine Medienanfrage von Blick ist bis anhin noch unbeantwortet geblieben. Doch beim Besuch in einer Spar-Filiale wird der Cyberangriff bestätigt. Es herrscht Nervosität. Die Systemausfälle wirken sich unmittelbar auf die Supermärkte aus. In den Filialen kann derzeit nur per Twint oder mit Bargeld bezahlt werden, heisst es im Schreiben der Geschäftsleitung.

Im Spar-Supermarkt, den Blick am Freitagabend besucht, weist das Personal jedoch darauf hin, dass derzeit nur Bargeld funktioniert. Twint ist hier ebenfalls ausser Betrieb. Darüber werden Kundinnen und Kunden auch auf einem Zettel an der Kasse hingewiesen.

Die Tankstellenshops seien vom Systemausfall nicht betroffen, heisst es im Schreiben.

Märkte sollen Brot beim Regio Beck bestellen

Der Cyberangriff hat auch das System für die Warenbestellungen und Wareneingänge bei Spar lahmgelegt. «Der Cyberangriff stellt uns vor eine grosse Herausforderung», schreibt die Geschäftsleitung deshalb. Man setze alles daran, den Betrieb so rasch wie möglich wiederherzustellen. Dafür habe man umgehend Cyberspezialisten beigezogen, die sich derzeit einen Überblick über die Situation verschaffen.

Die Auslieferung der 65 Leader-Artikel – das Kernsortiment – sei für Samstag noch für alle Märkte gewährleistet. Für Montag werde das System jedoch keine Lieferungen auslösen können, heisst es weiter. Die Geschäftsleitung bittet die Filialen und Partner deshalb, bereits heute regionale Lieferanten zu informieren und zu nutzen. Zudem solle man «Brot beim Regio Beck bestellen», heisst es.

Die Chefetage werde die Supermärkte übers Wochenende erneut über den Stand informieren.

Die Spar Gruppe Schweiz umfasst gemäss Unternehmswebseite 143 Spar-Nachbarschaftsmärkte, 97 Spar-Express-Convenience-Märkte und 10 Spar-Minimärkte sowie 11 TopCC-Cash-&-Carry-Supermärkte. Ein Viertel der Spar-Nachbarschaftsmärkte sind gruppeneigene Filialen, während die restlichen drei Viertel von unabhängigen Einzelhändlern auf Franchise-Basis geführt werden.