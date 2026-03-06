Was lange nur als Vision für die Zukunft existierte, soll jetzt für die breite Masse zugänglich werden: Uber startet gemeinsam mit einem Partner den Service «Uber Air». In Dubai sollen die ersten Flugtaxis noch dieses Jahr abheben.

Fahrdienst-Konzern Uber startet 2026 mit seinem ersten Lufttaxi-Dienst in Dubai

Dafür arbeitet Uber mit Joby Aviation zusammen

Fluggerät erreicht bis zu 320 km/h und kann vier Personen transportieren

Der US-Fahrdienstriese Uber hat in Zusammenarbeit mit Joby Aviation «Uber Air» vorgestellt. Ein Service, der es Nutzern von Fahrdienst-Apps ermöglichen soll, mit dem Lufttaxi zu reisen.

Joby plant laut einer Pressemitteilung, noch in diesem Jahr die ersten Passagiere in Dubai zu befördern. Das elektrische Flugtaxi von Joby bietet Platz für bis zu vier Personen. Es wird jedoch noch nicht autonom fliegen – ein lizenzierter Pilot wird es zunächst steuern.

Lufttaxis fliegen bis zu 320 km/h

Der Flug wird genauso gebucht wie eine reguläre Uber-Fahrt. «Wenn Ihre Route für einen Flug geeignet ist, wird Uber Air von Joby als eine der verfügbaren Optionen angezeigt. Die App verbindet alle Teile Ihrer Reise – von der Abholung mit Uber Black über den Flug und die Landung bis hin zum Transfer mit dem Auto zu Ihrem endgültigen Zielort», heisst es in der Mitteilung.

Der Joby-Flieger hebt dank sechs neigbarer Propeller senkrecht ab, beschleunigt auf 320 km/h und legt mit einer Akkuladung eine Strecke von bis zu 160 Kilometern zurück. Laut Uber wurde der Service speziell für stark urbanisierte Gebiete entwickelt.

Bald auch in Europa?

Wie sieht es mit anderen Märkten jenseits von Dubai aus? Die Plattform erwägt unter anderem einen Start in den USA. «Bevor Uber Air jedoch in den USA startet, muss die Lösung von Joby von der FAA (Federal Aviation Administration) zertifiziert werden. Sie hat bereits Testflüge von über 80'000 Kilometern absolviert und befindet sich derzeit in der finalen Phase des Zulassungsverfahrens für kommerzielle Flüge», heisst es in der Mitteilung. Uber plant ausserdem, den Service in Japan und Grossbritannien einzuführen.

Flugtaxis gibt es in einigen Märkten bereits, autonome Fahrzeuge auf vier Rädern sind in Europa jedoch noch Neuland. Die Plattform FREENOW kündigt beispielsweise die europäische Premiere solcher Lösungen noch in diesem Jahr an.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Business Insider Polska. Die polnische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.