Uber-Fahrer in Zürich streiken gegen sinkende Tarife und steigende Kosten. Trotz langer Schichten verdienen viele nur 1500 bis 2000 Franken monatlich. Die Konkurrenz durch den neuen Anbieter Bolt verschärft die Situation. Jetzt haben die Chauffeure genug.

1/10 «Ich kann nicht mehr von meinem Lohn leben!» Athi Papadopoulos (46). Foto: Rebecca Spring

Darum gehts Schweizer Uber-Fahrer protestieren gegen zu tiefe Preise in Zürich

Konkurrenz im Taxigewerbe drückt Preise, viele Fahrer auf Sozialhilfe angewiesen

200 Fahrer beteiligen sich am Streik beim Zürcher Albisgüetli

Schweizer Uber-Fahrer sind hässig. 200 Fahrerinnen und Fahrer protestieren heute Morgen beim Zürcher Albisgüetli, auf dem grossen Parkplatz, wo sonst die Knabenschiessen-Chilbi stattfindet. Sie wollen den ganzen Tag hindurch keine Fahrten annehmen. Ihre Autos stellen sie ab. Aus Protest gegen die zu tiefen Preise des US-Fahrdienstes, wie es in einem Schreiben heisst, das Blick vorliegt. Sie fordern unter anderem höhere Mindestpreise pro Fahrt und tiefere Kommissionsanteile.

Athi Papadopoulos (46), fährt seit fast vier Jahren für Uber. Auch für Bolt hat er schon Passagiere befördert. Er ist verzweifelt und wütend. «Ich kann nicht mehr leben von meinem Lohn», sagt er zu Blick. In den vergangenen drei Jahren seien die Preise um 60 Prozent gesunken. Für ihn ist klar: «Jetzt müssen die Löhne rauf!» Der Staat müsse aktiv werden. Und Uber besser auf die Finger schauen.

Katharina Toth (49) fährt seit 6 Jahren für Uber. Mit ihrem Einkommen kommt sie nur knapp über die Runden. «Pro Kilometer bleiben mir nach Abzug aller Kosten 30 Rappen», sagt sie. «Das ist einfach zu wenig!»

Kunden spüren den Protest nicht

Kommts wegen des Streiks zu einem Engpass? Blick machte am Montagmorgen den Test: Eine Fahrt vom Bahnhof Altstetten quer durch die Stadt Zürich zum Bahnhof Altstetten kostete bei UberX 19 Franken. Der Preis war laut Uber-App leicht erhöht aufgrund «hoher Nachfrage». Bitter für die Streikenden auf dem Albigüetli: Ihr Protest spüren die Kunden nicht, wie die Blick-Stichprobe zeigt. In weniger als 20 Sekunden nahm ein Uber-Fahrer die Anfrage an.

Die Konkurrenz im Taxigewerbe ist gross, die Preise sind tief. Wer vom Job leben muss, der isst hartes Brot. Trotz langer Schichten bleiben am Ende des Monats vielen Fahrern kaum mehr als 1500 bis 2000 Franken. Denn die Kosten für Auto, Benzin, Versicherungen und Strassenverkehrsabgaben fressen schnell einmal die Hälfte des Umsatzes weg. Die Folge: Jeder zweite Fahrer ist auf Unterstützung durch die Sozialhilfe angewiesen.

«Da legen die Fahrer drauf»

Auslöser der letzten Tarifsenkungen ist der neue Rivale Bolt, der seit Mai 2024 ebenfalls in Zürich unterwegs ist – und mit tieferen Preisen lockt. Um mit dem estnischen Fahrdienstanbieter mitzuhalten, hat Uber nachgezogen. Für die Fahrer bedeutet das: weniger Einnahmen. «Bei den aktuellen Preisen kann man nicht mehr von einem Verdienst reden. Da legen die Fahrer drauf», sagt Daniel Zoricic (51) von der Gewerkschaft Syna. Er nennt im Gespräch mit Blick ein Beispiel: Für eine 43-Kilometer-Fahrt kassierte ein Fahrer gerade mal 46 Franken.

Uber reagiert gelassen auf den Streik. «Wir erwarten am Montag keine grösseren Auswirkungen auf die Verfügbarkeit unseres Angebots», sagt ein Sprecher zu Blick. Er verweist auf ein «neues Modell», das den Fahrern mehr Freiheiten geben soll: «Selbstständige, lizenzierte Fahrerinnen und Fahrer können ihre Preise jederzeit anpassen und eigenständig auf Marktdynamiken reagieren.» Für die Fahrer ist allerdings längst klar: Die Freiheit, selbst Preise zu bestimmen, nützt wenig, wenn der Markt sie nach unten drückt.

