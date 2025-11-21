In Krisenzeiten blüht der Schweizer Franken auf. Am Freitagvormittag sank der Euro deshalb auf ein neues Allzeittief.

1/4 Weniger als 92 Rappen war der Euro heute Vormittag noch wert. Foto: Sven Thomann

Der Schweizer Franken ist auch als sicherer Hafen bekannt: Kriselt es in der Welt, gewinnt die Währung an Stärke. Der Franken wertet sich deshalb weiter auf.

Der Euro erreichte am Freitagvormittag ein neues Allzeittief: Dieser war zwischenzeitlich weniger als 92 Rappen wert. Konkret ist er auf 0,9186 Franken gesunken. Das ist der tiefste Stand in seiner Geschichte, wenn man die Kursausschläge vom 15. Januar 2015 ausklammert. Damals hatte die SNB den Euro-Mindestkurs von 1,20 Franken aufgehoben, was zu massiven Kursausschlägen geführt hatte.

Aktuell wird der Euro zu 0,9204 Franken gehandelt. Händler begründen die Stärke des Frankens unter anderem mit den anhaltenden konjunkturellen Unsicherheiten und der Ungewissheit über den künftigen Zinspfad der US-Notenbank. Auf der anderen Seite fehle den Anlegern die Orientierung, was die US-Wirtschaft und damit die US-Geldpolitik betreffe. Der Shutdown in den USA sei zwar beendet. Viele Konjunkturzahlen zu Beschäftigung und Inflation fehlten aber dennoch.

Dollar verharrt bei 0,79

Das Dollar/Franken-Paar kostet 0,7925. Das ist etwas gleich viel wie am Morgen (0,7923). Allerdings wurde der Dollar am Donnerstagmorgen noch nahe 0,80 Franken bewertet. Der Euro hat zum Dollar wieder leicht nachgegeben und kostet derzeit 1,1614 nach 1,1639 im Frühhandel.

Darüber hinaus ist die Nervosität an den Märkten wegen der hohen Bewertung der Tech-Werte grundsätzlich gestiegen. Die vor einer stärkeren Korrektur warnenden Stimmen haben zuletzt zugenommen.

Gestärkt wird der Franken laut Händlern zudem von den tiefen Inflationsraten und -erwartungen. Diese nährten die Spekulationen, dass die SNB, auch wenn sie dem derzeit eine klare Absage erteile, Negativzinsen einführen könnte. Auch die Hoffnung auf ein besseres Zollabkommen der Schweiz mit den USA stütze den Franken.

Impulse aus der Eurozone beeinflussten das Geschehen kaum, heisst es am Markt.