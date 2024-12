1/6 Die SRG schaltet Ende Jahr UKW ab ... Foto: SRG SSR

Auf einen Blick SRG-Radios wechseln im neuen Jahr von UKW zu DAB+

Massive Nachfrage nach DAB+-Geräten, insbesondere bei Autoadaptern

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Ein Werbespot der SRG sorgt derzeit für Verwirrung: «UKW wird abgeschaltet. Prüfen Sie, ob ihr Radio DAB+ empfängt. Denn ohne DAB+ …» Der Spot endet in einem Rauschen. Die SRG-Radios schwenken per Ende Jahr von der Ultrakurzwelle (UKW) auf die digitale Radio-Sendetechnologie DAB+ um. Nur: Die privaten Radiosender warten noch zu, denn die UKW-Antennen werden erst Ende 2026 definitiv ausgeschaltet.

Riesige Nachfrage nach DAB+-Adaptern

Trotzdem gehen die Verkäufe von DAB+-Geräten seit Monaten durch die Decke, wie Zahlen von Händlern belegen. Insbesondere die Nachfrage nach Adaptern fürs Autoradio ist explodiert. Im Sommer verzeichnete Digitec Galaxus ein Anstieg der Verkäufe gegenüber 2023 von rund 700 Prozent, die Absätze haben sich als verachtfacht. Und im Oktober setzte die Migros-Tochter gar 22-mal (!) so viele Dab+-Autoadapter ab wie im Vorjahresmonat.

Eine fast deckungsgleiche Entwicklung erlebt die Competec-Gruppe, zu der der Onlineshop Brack.ch gehört – jedoch im geringeren Ausmass. Im Oktober lagen die Adaper-Absätze bei knapp 500 Prozent über dem Wert von 2023, im November gar bei über 800 Prozent. Und in den ersten 18 Tagen dieses Monats hat Competec die zweieinhalbfache Menge im Vergleich zum gesamten Dezember 2023 verkauft. Bei Digitec Galaxus haben sich die Verkäufe bereits verachtfacht. Mediamarkt macht die gleichen Erfahrungen: «Im Dezember verzeichnen wir schweizweit eine deutlich erhöhte Nachfrage nach DAB+-Geräten», teilt eine Sprecherin auf Blick-Anfrage mit.

Zulieferer kommen nicht nach

Auch bei DAB+-Radios für zu Hause oder fürs Auto sind die Verkäufe sprunghaft geklettert – so stark, dass die Onlinehändler mit Lieferengpässen kämpfen. «Die Nachfrage ist in ganz Europa enorm. Nachschub bekommen wir nur in kleinen Mengen», so Martin Baumann, Einkäufer bei Digitec Galaxus. Auch Competec berichtet von Engpässen bei den Zulieferern.

Gerade bei Adaptern sei der Mangel derzeit gross. Seit November sind kaum noch Geräte verfügbar, heisst es vonseiten Digitec Galaxus. Die Lieferschwierigkeiten würden noch einige Monate anhalten. Die Migros-Tochter rechnet damit, erst ab Februar 2025 wieder genügend Geräte auf Lager zu haben. Bei der Brack-Mutter rüstet man noch auf und produziert zusammen mit einem Partner einen zusätzlichen Nachrüstadapter fürs Auto, den man «ausnahmsweise einfliegen» lasse.