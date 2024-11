Das UKW-Ende im Auto naht Was taugen günstige DAB+-Adapter?

Ende Jahr schaltet die SRG ihre Programme via UKW ab. Wer noch über ein reines UKW-Radio im Auto verfügt, guckt dann in die Röhre. Abhilfe schaffen nachrüstbare DAB+-Adapter. Der TCS hat sechs günstige Geräte getestet – doch nicht jedes passt in jedes Auto.