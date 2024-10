Die SNB informiert um 10 Uhr. Foto: Keystone

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

vor 3 Minuten vor 3 Minuten SNB lanciert neue Banknotenserie! Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die Notenbank entwickelt eine neue Banknotenserie! Das Thema der Serie: die Schweiz und ihre Höhenlagen. Die künftigen Nötli sollen sich also «der einzigartigen Topografie der Schweiz» widmen, wie die SNB mitteilt. Dargestellt werden sechs Höhenlagen: Tieflagen, Mittelland, Jura, Voralpen, Gebirge und Hochgebirge – verteilt auf die Notenwerte von 10, 20, 50, 100, 200 und 1000 Franken. Sprich: Die SNB hält an der bisherigen Notenstückelung fest. Auch die Farben bleiben gleich. Für die neuen Noten lanciert die Notenbank nun einen Gestaltungswettbewerb. In Umlauf kommen die neuen Nötli rund 15 Jahre nach der Lancierung der heutigen Geldscheine, die zwischen 2016 und 2019 rausgekommen sind. Es dürfte also frühestens im Jahr 2031 so weit sein. vor 34 Minuten vor 34 Minuten SNB verkündet ab 10 Uhr «Neuigkeiten zum Thema Bargeld» Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat zu einer Medienkonferenz eingeladen. Ab 10 Uhr informiert die Führung über «Neuigkeiten zum Thema Bargeld», wie es im Einladungstext heisst. Es sprechen: Martin Schlegel, Präsident des SNB-Direktoriums,

Sébastien Kraenzlin, Stellvertretendes Mitglied des Direktoriums. Ende des Livetickers

Das SNB-Präsidium rund um Martin Schlegel (48) wendet sich am Mittwochmorgen um 10 Uhr an die Öffentlichkeit. Die Zahlen für das dritte Quartal legt die Nationalbank erst am Donnerstag offen. Worum geht es also? Blick berichtet ab 10 Uhr live.

Präsident Schlegel und Sébastien Kraenzlin (45), stellvertretendes Mitglied des Direktoriums, wollen gemäss Einladungstext «Neuigkeiten zum Thema Bargeld» verkünden. Genaueres ist noch nicht bekannt.

In den letzten Jahren hat sich die SNB immer wieder fürs Bargeld eingesetzt. Die Schweizer Währungshüter wollen dafür sorgen, dass die Wahlfreiheit des Zahlungsmittels bestehen bleibt – auch unter der Führung von Schlegel. Ende 2022 sagte Schlegel, damals noch SNB-Vizedirektor, in einer Rede anlässlich des Forums für Finanzstabilität in Liechtenstein: «Ich bin überzeugt, dass Bargeld noch lange bestehen wird.»