Auf zum Matterhon! Schaffts der Schweizer Berg Nr. 1 auch auf die Nötli? Foto: KEYSTONE

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) entwickelt eine neue Banknotenserie, wie sie am heutigen Mittwoch bekannt gab. Das Thema der Serie: die Schweiz und ihre Höhenlagen.

Die künftigen Nötli sollen sich also «der einzigartigen Topografie der Schweiz» widmen, wie die SNB mitteilt. Dargestellt werden sechs Höhenlagen: Tieflagen, Mittelland, Jura, Voralpen, Gebirge und Hochgebirge – verteilt auf die Notenwerte von 10, 20, 50, 100, 200 und 1000 Franken.

Sprich: Die SNB hält an der bisherigen Notenstückelung fest. Auch die Farben bleiben gleich. Für die neuen Noten lanciert die Notenbank nun einen Gestaltungswettbewerb. In Umlauf kommen die neuen Nötli rund 15 Jahre nach der Lancierung der heutigen Geldscheine, die zwischen 2016 und 2019 rausgekommen sind. Es dürfte also frühestens im Jahr 2031 so weit sein.

Wir wollen von der Blick-Community wissen: Welche Berger und Täler dürfen auf keinen Fall fehlen? Was sind deine Favoriten? Schick uns deine Favoriten bis heute, 15 Uhr. Am Abend werden wir die sechs meistgenannten Berge und Täler der Blick-Community küren.