Mit dieser Werbung wird ein Blick-Leserreporter auf Instagram überrascht. Foto: Leserreporter

Interdiscount-Werbung zeigt ungewöhnliche Produktkombination: Koran, Machete und Antifa-Porträt

Automatisierter Algorithmus wählt Produkte basierend auf Nutzerverhalten aus

Interdiscount bietet eine breite Produktpalette an

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Als Simon T.* durch Instagram scrollt, wird er plötzlich stutzig. Der Algorithmus der Social-Media-Plattform spielt ihm eine Werbung von Interdiscount aus. Das Kuriose daran: Der Elektronikhändler preist darin neben einer solarbetriebenen Powerbank einen Koran, eine Machete und ein Geschichtsbuch über die linksradikale Antifa-Bewegung an. «Ich finde die Kombination äusserst seltsam und problematisch», meint Leserreporter Simon T., der anonym bleiben will.

Die Anzeige ist kein Fake, denn die Produkte gibt es im Onlineshop des Elektronikhändlers tatsächlich. Das wirft Fragen auf, wie etwa: Wieso wirbt die Coop-Tochter mit einer solchen Produktkombination?

Automatisiert ausgespielt

«Die Artikel aus unserem Produktefeed werden an jeweilige Instagram-Nutzer automatisiert ausgespielt», erklärt der Elektronikhändler auf eine Blick-Anfrage. Konkret: Interdiscount platziert die Werbung auf Instagram nicht selbst, sondern hat dafür die französische Online-Marketing-Firma Criteo engagiert. Der Coop-Fachmarkt gibt nur vor, welche Produkte in den sozialen Medien beworben werden. Im Falle von Instagram trifft das auf den kompletten Produktekatalog zu, wie Interdiscount weiter ausführt.

Ein Algorithmus von Criteo, der das Nutzerverhalten der User analysiert, stellt dann für die Werbung die Vierer-Kombination aus Produkten des Interdiscount-Sortiments zusammen – und spielt diese dann auf Instagram aus. Sprich: Nicht ein Mensch hat sich die Kombi aus Koran, Machete, Antifa-Buch und Solar-Powerbank ausgedacht, sie ist vielmehr das Resultat von künstlicher Intelligenz.

«Breite Produktpalette»

Was im konkreten Fall aber dazukommt: Nicht nur die Zusammenstellung ist kurios, sondern auch die Produkte an sich. Bei Interdiscount erwartet man nicht, dass er den Koran anbietet – als «limitierte, nummerierte Vorzugsausgabe in Rindspaltleder», wie es im Beschrieb auf der Webseite heisst. Für 146 Franken. Gleiches gilt für die Walther-MSM-Machete mit 30 cm langer Klinge für 74.70 Franken. Oder für das Sachbuch zur Antifa-Geschichte zum Preis von 18.80 Franken.

Warum also verkauft Interdiscount solche Produkte? «Wir bieten eine breite Produktepalette an, die über den reinen Elektronik-Bereich hinausgeht», teilt die Coop-Tochter auf Anfrage mit. Die drei erwähnten Produkte stammen nicht aus dem eigenen Sortiment von Interdiscount. Der Elektronikhändler hat sie also nicht selber auf Lager, er bietet sie über externe Distributoren an. Im Onlineshop ist das aber nicht erkennbar. Dort führt Interdiscount das Antifa-Buch und den Koran in der Rubrik Politik/Gesellschaft respektive Religion/Philosophie. Und die Machete unter der Rubrik Werkzeuge & Taschenmesser.

*Name geändert.